Michael J. Fox reconsideraría volver a la actuación si encuentra un papel acorde a su realidad

El Parkinson evitó que pudiéramos ver en Michael J. Fox, una carrera longeva y triunfal, acorde a lo que había conseguido antes del diagnóstico. El actor fue diagnosticado con la enfermedad con tan sólo 29 años y desde entonces, siguió en la profesión e incluso al principio, le ocultó la dolencia a todo el mundo. En 2020 se retiró oficialmente, debido a su lucha continua, la cual se ha agravado seriamente en los últimos años. Sin embargo y, a pesar de todas estas dificultades, el canadiense no descarta ni está dispuesto a dejar pasar oportunidades futuras. Siempre y cuando estas, se amolden a su realidad.

Unas prioridades que han cambiado después de dejar la actuación y que también tienen mucho que ver con la enfermedad en cuestiones de activismo. Desde que se le diagnosticase la enfermedad, J. Fox ha invertido casi todo su tiempo en ayudar para encontrar una cura, a través de la inversión económica y la investigación. Tanto es así que se estima que la Michael J.Fox Foundation ha invertido alrededor de 900 millones de dólares en las últimas dos décadas. Pero el refugio del actor contra las adicciones y la autodestrucción siempre fue su mujer, la actriz Tracy Pollan. En una entrevista reciente, ha reflexionado sobre la vida después de su carrera como actor y la forma con la que las diferentes prioridades han cambiado después de abandonar la profesión.

“Creo que mi mayor objetivo era formar una familia. Tenemos cuatro hijos increíbles y eso ha sido lo más importante. Y luego el otro es con la fundación”, le explicaba el actor a Entertainment Tonight. Aún con todo, Fox se negó a cerrar completamente la puerta a Hollywood y explicó que estaría abierto a volver a actuar si le ofrecieran el papel adecuado en el momento adecuado, citando el documental del pasado 2023, La vida de Michael J.Fox, como prueba de que todavía podría llegar a ser el centro de atención, aunque sea en pequeñas dosis: “Si surgiera algo en lo que pudiera poner mis realidades, mis desafíos, si pudiera resolverlo. Si alguien me ofrece un papel y lo hago y lo paso bien, genial…quiero decir, el documental fue un momento muy emotivo”.

La inspiración de Michael J.Fox para abandonar la actuación

No es que el nivel de implicación profesional de Michael J.Fox fuese algo habitualmente recurrente en sus días. El Parkinson es una enfermedad tristemente visible y reconocible sobre cualquiera, por lo que resulta una obviedad el hecho de que limita las capacidades de un actor, ya que este no puede llegar a controlar su cuerpo. No obstante, la decisión final del retiro vino tras la visualización de Érase una vez en Hollywood, la última película de Quentin Tarantino.

“Pensé en Érase una vez en Hollywood. Hay una escena en la que el personaje de Leonardo DiCaprio ya no recuerda sus líneas. Vuelve a su camerino y se grita a sí mismo en el espejo. Simplemente una locura”, contaba el actor en una entrevista de 2023. Una secuencia que despertó que el 4 veces ganador del Emmy, se mirase en el espejo y pensase “Ya no puedo recordarlo”, con lo que lo único que siguió a aquello fue seguir adelante, recordándolo como una situación bastante pacífica.

Las últimas actuaciones del actor

Por muchos años que pasen, Michael J.Fox siempre será recordado por su papel de Marty McFly en la trilogía de Regreso al futuro. Pero fuera del icónico rol, también ha brillado en otros filmes míticos de los 80, como Teen Wolf o El secreto de mi éxito. Fox no sólo tuvo espacio para la comedia ligera, sino que probó fortuna en el terreno del drama, gracias a Rock Star de Paul Schrader o la cinta bélica de Brian De Palma, Corazones de hierro.

Ya en los 90, protagonizaría Agárrame esos fantasmas y la serie por la que le lloverían más elogios, Spin City. Por último, formó parte del reparto de Mars Attacks! de Tim Burton. A partir de los 2000, sus participaciones se reducieron considerablemente. Fue la voz de Milo en Atlantis: El imperio perdido y apareció en series como The Good Wife o Sucesor designado. Su última aparición fue en el documental anteriormente mencionado, el cual repasaba su vida y su enfermedad. Un producto disponible en Apple TV + que fue dirigido por Davis Guggenheim. La vida de Michael J. Fox consiguió llevarse el Emmy a Mejor documental en 2023.