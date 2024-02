Mark Ruffalo la lía: Hulk no saldrá en ‘Capitán América: Brave New World’

Para proteger la experiencia en cines, Marvel siempre ha guardado con cierto secretismo, las mayores sorpresas de sus películas. El nivel llega incluso a manipular tráilers o a desmentir instantáneas del rodaje, como bien dejo claro todo el fenómeno de Spider-Man: No Way Home. Hace algunos días, contamos que Mark Ruffalo confirmaba en el Festival de Cine de Santa Bárbara que Hulk estaría presente en la cuarta entrega del Capitán América. Ahora, los medios han tenido que entrar a desmentir su participación, porque las palabras del actor eran más inocentes de lo que pensamos…¿o se ha colado con un nuevo spoiler?

No sería la primera vez que por accidente, su subconsciente le juega una mala pasada al norteamericano. Sin que entonces lo supiéramos, en su momento reveló parte del final de Vengadores: Infinity War y contó, parte de la historia de Thor: Ragnarok, donde su personaje era coprotagonista del Dios del trueno interpretado por Chris Hemsworth. Así que sí, La Casa de las Ideas no se tiene que preocupar únicamente de los inocentes spoilers que Tom Holland suelta en las entrevistas. En su favor, diremos que esta vez no ha sido tampoco demasiado directo en su comentario.

Un coloquio sobre su carrera y una simple afirmación

En el evento, se repasaba la carrera del intérprete, él cual lleva interpretando a Bruce Banner desde la primera entrega de Los Vengadores, allá por el 2012. Como parte de esa charla, se habló precisamente de su papel en la franquicia de Disney y la moderadora del debate sacó a la palestra la que será una de las grandes películas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en 2025, Capitán América: Brave New World. En la charla se preguntó sobre cómo era de probable verle junto al nuevo Capitán América, al que da vida Anthony Mackie. No sin antes, advertir al actor de Zodiac, si tenía permiso para hablar sobre esa cuestión. Ni corto ni perezoso, Ruffalo contestó “¡Si! ¡Va a estar genial!”, según recogía Variety. La noticia se extendió como la pólvora y varias fuentes, tuvieron que salir a las pocas horas a desmentir la confirmación de su aparición en la cinta.

Las fuentes afirmaban que esa no era una confirmación, sino una opinión sobre las ganas que Ruffalo tendría de seguir viendo las películas del estudio en la gran pantalla. Su última aparición en una ficción marvelita se remite al 2022, cuando estuvo presente entre el reparto de la serie She-Hulk: Abogada Hulka. Un show televisivo que nos presentaba a su prima, Jennifer Walters. Por el momento, además de prestar su voz para varios capítulos animados de ¿Qué pasaría si…?, tan sólo se ha confirmado que regresaría en 2027 con Los Vengadores: Secret Wars.

Su participación tiene todo el sentido

Lo que nos lleva a pensar que Ruffalo podría haberse colado con un nuevo spoiler, más allá de sus antecedentes, es que Brave new World tiene un casting configurado para que el gigante verde haga acto de presencia. Para empezar porque regresa su primer interés romántico antes que la Viuda negra, la Betty Ross de Liv Tyler. Seguido de que Tim Blake Nelson también volverá y, no interpretando a un personaje cualquiera, sino al Líder. Uno de los villanos más característicos de su personaje en las viñetas. Por último, se rumorea con que Harrison Ford, quien asume el rol de Thaddeus “Thunderbolt” Ross, pudiese transformarse en Hulk Rojo. Un rival contra el que en términos de fuerza, este Capitán América no tendría nada que hacer y que precisaría la ayuda de su homólogo verde.

Es por eso que el regreso de Hulk para el filme no sería ninguna locura. Con perspectiva, tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo, serviría del mismo modo para subsanar una deuda que Marvel tiene con el personaje. Desde que “despareciese” en cierta manera en Infinity War, las siguientes historias han relegado al rol a una suerte de secundario sin mucha importancia, cuando a nivel clásico es uno de los grandes personajes de la historia de la compañía.

Ruffalo: ¿Camino al Oscar ?

Por el camino, Mark Ruffalo no puede tampoco preocuparse demasiado por el qué dirán de estos rumores y equívocos. El próximo 11 de marzo se enfrentará a varios candidatos en la categoría de Mejor actor de reparto por su papel en Pobres criaturas. Lo tiene, francamente complicado ya que por delante tiene, entre otros, al gran favorito en la candidatura, su compañero vengador, Robert Downey Jr.

Es la cuarta nominación a los Oscar para Rufallo. Todas en la categoría de secundario, ha estado entre las opciones por sus personajes en Los chicos están bien, Foxcatcher, Spotlight. Pobres criaturas está disponible actualmente en cines.