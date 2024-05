Irán condena al director Mohammad Rasoulof antes de la presentación de su nueva película en Cannes

Unos días antes del estreno de su última película en el Festival de Cine de Cannes, el director Mohammad Rasoulof ha sido condenado a 8 años de prisión por el gobierno de Irán. Su cinta, titulada The Seed of the Sacred Fig compite en la sección oficial del certamen, aunque ahora se duda de la presencia del cineasta en la Croisette. Rasoulof ha sido además objeto de una multa, confiscación de bienes y recibirá azotes como parte de su castigo, lo que sugiere que esta dura sentencia es una medida para que el filme se termine retirando del certamen europeo.

No es la primera vez en la que el realizador tiene problemas con el gobierno teocrático de su país debido a su arte y, dado el argumento de esta última propuesta, no es de extrañar que a la cúpula de dirigentes iranís no les haga ni pizca de gracia la proyección de la cinta en Cannes. The Seed of the Sacred Fig cuenta la historia de un juez del Tribunal Revolucionario de Therán que se enfrenta a las consecuencias de las protestas nacionales que han arrasado el país en los últimos años, sucumbiendo a una paranoia cuando su arma desaparece.

El historial de Mohammad Rasoulof

El director de 51 años ya ha recibido sentencias severas a lo largo de su carrera. Ganador del Oso de Oro en el Festival de Berlín, Rasoulof comenzó su carrera en 2002 y ya en 2010, fue arrestado supuestamente por filmar sin permiso, un delito por el que recibió una sentencia de prisión de seis años. La cual, después se redujo a un año. Después de regresar de un viaje en 2017, las autoridades de Irán confiscaron su pasaporte y le prohibieron salir del país.

En los meses y años posteriores, el director ha ido recibiendo sentencias que terminarían siendo aplazadas por la pandemia del COVID-19, como cuando el gobierno liberó a más de 50.000 prisioneros para evitar la propagación del virus. Fue en 2017 también cuando recibió otro cargo, aludiendo el gobierno de su patria que había socavado la seguridad nacional al estrenar la película Un hombre íntegro. Drama político que terminaría ganando la consideración a la mejor película en Un Certain Regard de Cannes, siendo aplaudido por sus compatriotas cineastas, Asghar Farhadi y Jafar Panahi. Tras ello, una coalición de cineastas le pidió al gobierno que permitiesen al director acudir a Cannes el pasado 2023, donde había sido invitado a participar como jurado, precisamente en la categoría de Un Certain Regard.

Su siguiente trabajo, La vida de los demás, sería rodada en secreto y terminaría coronándose en el festival de cine alemán. Según informa el periodista iraní Mansour Jahani, se espera que la dura sentencia se aplique rápidamente, aunque por el momento no existe constancia de que el autor haya entrado en prisión en el momento de la confección del presente artículo.

El motivo de la nueva condena

Por medio de la red social X, el abogado de Rasoulof escribía la condena de su cliente. «Según el veredicto emitido por la sala 29 del Tribunal de la Revolución Islámica de Irán, Mohammad Rasoulof fue condenado a 8 años de prisión (5 aplicables), flagelación, multa y confiscación de bienes. El fallo fue confirmado en la Sala 36 de la Corte de Apelaciones y ahora el caso pasó a ejecución», escribía en el post Babak Paknia.

2/2 دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می شود — Babak Paknia (@DrPaknia) May 8, 2024

Minutos más tarde, el abogado explicaba el porqué de la condena del director: «El principal motivo para dictar esta sentencia es firmar declaraciones y realizar películas y documentales, que en opinión del tribunal, estas acciones son ejemplos de colusión con la intención de cometer un delito contra la seguridad del país». Por el momento, el Festival de Cannes no se ha pronunciado al respecto. Rasoulof no es el único director iraní que ha tenido problemas recientes con la justicia de su país. El propio Farhadi fue acusado de plagio por la cinta Un héroe, pero hace dos meses fue absuelto de la contienda.

Un Cannes con glamour y polémica

Como viene siendo habitual, el próximo Festival de Cannes estará lleno de estrellas del celuloide. Tanto del cine Europeo como del Hollywood más artístico. Un certamen en el que se homenajeará a George Lucas, al Studio Ghibli y a la actriz Meryl Streep. Entre los principales reclamos encontramos la proyección oficial de Megalópolis de Francis Ford Coppola, pero todo este glamour no estará exento de polémica.

Por un lado, por la propia proyección de la cinta de Mohammad Rasoulof y por otra, por el llamado a la huelga de los trabajadores del festival, los cuales han denunciado condiciones laborales precarias. Cannes 2024 tendrá lugar entre el próximo 14 y 25 de mayo.