El drama bélico más infravalorado de Mel Gibson aterriza en el streaming: «Una experiencia potente y conmovedora»

Cuando uno piensa en una figura como la del Mel Gibson, automáticamente se le aparecen en la cabeza títulos como Mad Max, Apocalypto o La Pasión de Cristo. Pero una carrera como la del australiano está cimentada por algo más que sus cintas más icónicas y por eso, la recomendación de hoy viene de la mano del drama bélico protagonizado por Gibson que Prime Video acaba de recuperar para la causa: la infravalorada Cuando éramos soldados.

Estrenada en 2002, este filme dirigido por Randall Wallace llegó en un impasse creativo para la carrera del actor. Habían pasado seis años desde su noche triunfal en la alfombra roja gracias a Braveheart y, apostando por el guionista del que había sido su segundo largometraje como director, la estrella se sumó a este duro retrato de la Guerra de Vietnam cuyo punto de partida no es otro que la conocida como Batalla de la Drang, el primer enfrentamiento terrestre directo entre los Estados Unidos y el Ejército de Vietnam del Norte.

Sin contar el biopic sobre William Wallace, Cuando éramos soldados supuso la tercera producción en clave de drama bélico para Gibson, después de Gallipoli (1981), Attack Force Z (1982) y El patriota (2000). Ese mismo año, el intérprete estrenaría Señales de M. Night Shyamalan, aunque el ostracismo taquillero terminó condenando esta radiografía militar al escalafón de películas menores del director de La pasión de Cristo. Motivado todo esto por una especie de saturación del género, con el estreno sólo dos meses antes de Black Hawk derribado. Ahora, la apuesta un tanto olvidada vuelve a captar la atención de los suscriptores del servicio de streaming de Amazon. Una gran noticia para los cinéfilos porque entre otras cosas, Cuando éramos soldados no está disponible en ningún otro catálogo del mercado de vídeo bajo demanda (aparte de Tivify).

El drama bélico de Mel Gibson que merece otra oportunidad

Partiendo del material primigenio de las memorias del Teniente General Hal Moore y el periodista Joseph L. Gallowey (ambos presentes en el conflicto), Cuando éramos soldados destaca por su realismo brutal, cargado de secuencias viscerales y violentas, desde un punto de vista de los soldados y comandantes de las batallas. Característica completamente inmersiva que le otorgó la clasificación R en las salas norteamericanas, dada la extrema violencia gráfica. Comandados por Moore como protagonista, la trama se centra en los 400 soldados que aterrizaron en la región conocida como «El valle de la muerte», siendo recibidos por los 2.000 enemigos del bando del Vietcong.

En el elenco además de Gibson como Hal Moore, podemos ver a Sam Elliott encarnando al Sargento Mayor Basil Plumley y a Greg Kinnear como el Mayor Bruce ·»Snake» Crandall. por último, Barry Pepper se pone en la piel de Galloway, uno de los principales testigos que pudo retratar la crudeza de la batalla con su cámara.

La crítica aplaudió de forma generalizada el filme y entre las reseñas y comentarios podemos destacar las palabras que le dedicó David Ansen para Newsweek, expresando cómo Cuando éramos soldados era una «experiencia potente y conmovedora».

¿Es fiel a la historia real?

Los amantes de la fidelidad histórica en este tipo de relatos pueden estar tranquilos aquí. El propio Gallowey afirmó que la cinta tenía un 80% de precisión histórica respecto a lo sucedido. Cifras bastante altas viniendo al fin y al cabo de un producto de Hollywood.

Según los expertos, la Batalla de Drang y los detalles militares se han cuidado con mimo. Eso sí, entre las diferentes licencias creativas encontramos una especie de final épico cargado de victoria, el cual ignora y omite las posteriores masacres militares sufridas días después por los estadounidenses.