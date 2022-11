El director de ‘Enola Holmes 2’ explica por qué Sam Claflin no aparece en la secuela

Enola Holmes 2 se estrena hoy en Netflix. La secuela protagonizada por Millie Bobby Brown es una de las continuaciones más esperadas, dentro del contenido original de la plataforma. El regreso de la actriz de Stranger Things era claro, como la presencia de Henry Cavill, quien interpreta al célebre detective creado por Arthur Conan Doyle. Sin embargo, lo que no esperábamos era la ausencia de Mycroft, el hermano mayor de esta familia de genios, al que encarnó Sam Claflin en la primera entrega. El director Harry Bradbeer lo ha explicado en una entrevista para Collider.

“Bueno, fue el horario de Sam el que quedó muy claro, por lo que Sam no iba a estar…lamentamos mucho que Sam no pudiera estar en este. Si hubiera uno en el futuro, nos encantaría tenerlo”, señalaba Bradbeer. El problema fue por tanto, un problema con la agenda del actor. Los fans al menos, se quedan con la esperanza de poder verle en las próximas entregas ya que si las críticas o una sorprendente falta de reproducciones no lo evitan, la franquicia continuará. La historia se basa en la serie de novelas escritas por Nancy Springer, quien tiene hasta 6 novelas publicadas sobre esta pequeña detective. En vez de participar en la secuela, Claflin ha participado en la última temporada de Peaky Blinders y en la serie Daisy Jones & The Six. También tiene pendiente el estreno de The Bagman y se encuentra grabando su voz para el largometraje de animación Watch the Skies.

Por lo que pudimos observar en el tráiler, el que aparte de aparecer tendrá un mayor protagonismo será Sherlock. En la primera historia, sus intromisiones en la historia fueron anecdóticas, siguiendo a su hermana, pero en este nuevo caso deberán trabajar juntos, según el director: “Teníamos que concentrarnos en Sherlock, que tiene algunas ventajas en ese sentido y que se convierte en un lápiz afilado si quieres. Solo tienes que trabajar con esa relación en particular. Tenía que ser sobre Sherlock y Enola y unirse. Así que supongo que hay algunas bendiciones en tener menos piezas porque puedes hacer más con lo que tienes”.

En Enola Holmes 2 sí que estará de nuevo Helena Bonham Carter, regresando como la matriarca de la familia, Eudoria Holmes y Adeel Akhtar volverá como el inspector Lestrade. La esperada secuela ya está disponible en Netflix.