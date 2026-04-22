Z30 Pro Aqua, la nueva aspiradora sin cable con cabezal de fregona eléctrica de Dreame, ya está disponible en España

Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente, ha anunciado hoy la disponibilidad de su nueva aspiradora sin cable/fregona eléctrica en España: Z30 Pro Aqua.

Diseñada como una solución dos en uno, Z30 Pro Aqua integra una potente aspiración en seco con capacidades avanzadas de limpieza en húmedo, permitiendo eliminar manchas y realizar una limpieza completa del suelo en una sola pasada. Al combinar ambas funciones en un formato vertical sin cable, Dreame redefine la categoría de aspiradores tipo escoba, estableciendo un nuevo estándar en rendimiento y versatilidad.

Además, Z30 Pro Aqua ha sido reconocida por Frost & Sullivan* como pionera mundial en aspiradoras de limpieza en húmedo y seco (fregona eléctrica) con cabezal de rodillo accionado por succión y estaciones de autolimpieza*.

Características:

Sistema de limpieza en húmedo Aquacycle 2.0™, que permite pulverizar, fregar y aspirar simultáneamente, cubriendo hasta 290 m² en 40 minutos.

Potencia de succión de hasta 28.000 Pa, impulsada por la tecnología TurboMotor™ de Dreame.

Hasta 90 minutos de autonomía, ideal para hogares de hasta 200 m².

Sistema de separación en tres zonas para agua limpia, agua sucia y residuos sólidos.

Función de autolimpieza con secado por aire caliente a 70°C, que mejora la higiene y el mantenimiento.

Diseño plegable a 90° y cabezal giratorio 180° para limpiar fácilmente debajo de muebles y en espacios reducidos.

Gracias a su estructura flexible y a su completo conjunto de accesorios, Z30 Pro Aqua se adapta a múltiples escenarios de limpieza, desde suelos duros hasta alfombras y superficies delicadas, ofreciendo una experiencia fluida y eficiente en todo el hogar.

Disponible a partir del 22 de abril en todos los mercados europeos, Z30 Pro Aqua tiene un precio de 599€, con una oferta de lanzamiento de 100€ de descuento durante las dos primeras semanas.

Z30 Pro Aqua está disponible en la web oficial de Dreame, Amazon, y pronto en otros distribuidores como El Corte Inglés.

*Fuente: Frost & Sullivan; basado en la investigación sobre el mercado global de aspiradoras con limpieza húmeda, marzo de 2026.