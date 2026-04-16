El test de inteligencia de sólo tres preguntas que casi nadie consigue responder bien

Uno de los tests de inteligencia más famosos de la historia consta de tres preguntas y sólo un 17% de personas es capaz de responder de forma correcta. Esta prueba fue inventada por el profesor Shane Frederick, de la Universidad de Yale, y en su día no estuvo exenta de polémica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el test de inteligencia de tres preguntas y anímate a resolver y medir tus capacidades. En este artículo también señalaremos las respuestas para que te puedas poner a prueba de verdad.

¿Se puede medir la inteligencia en un test de tres preguntas? A esta pregunta seguro que responde de forma afirmativa Shane Frederick, el inventor del test de inteligencia más rápido de la historia. Según este profesor de la Universidad de Yale, en sólo tres preguntas y no más de cinco minutos se pueden llegar a precisar las habilidades cognitivas, como son el razonamiento, la resolución de problemas y la lógica de las personas. A pesar de su simpleza, la estadística dice que sólo el 17% de personas es capaz de resolverlo en un tiempo de entre dos y cinco minutos, que es lo que precisa este experto en la materia.

Este test de inteligencia exprés de sólo tres preguntas se le bautizó en 2005 como Cognitive Reflection Test (CRT) y está compuesto de tres preguntas que tienen como objetivo evaluar el pensamiento lógico de las personas que quieran medir su inteligencia. Más que la inteligencia en sí, este test también pone a prueba el pensamiento rápido e intuitivo ante el lento y reflexivo. Por ello, se aconseja que a la hora de hacer este test toda persona se tome su tiempo para reflexionar, desconfiar de lo obvio y hacer cálculos con precisión. En este test no todo es lo que parece y la respuesta más fácil no tiene que ser la respuesta correcta.

Aquí puedes hacer el test de inteligencia

Estas son las tres preguntas de este test de inteligencia elaborado por Shane Frederick y que se tendrían que resolver entre dos y cinco minutos.

Una pelota y un bate de béisbol juntos cuestan 1,10 euros. Si el bate cuesta un euro más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? Si cinco máquinas producen cinco productos en cinco minutos, ¿cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en fabricar 100 productos? En un lago, unas plantas acuáticas duplican cada día su tamaño. Si tardan 48 días en cubrir por completo el lago, ¿cuántos días necesitarían para cubrir la mitad del lago?

Las respuestas a estas preguntas también las exponemos a continuación para que puedas medir tu inteligencia. Para tu tranquilidad, debes saber que un gran número de estudiantes de universidades como la de Harvard se presentaron delante de este test y sólo el 17% pudo resolverlo de forma correcta. Esto habla de la complejidad de las cuestiones que presentan.

Respuestas del test