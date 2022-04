A la hora de vigilar una vivienda nos encontramos con una gran cantidad de posibilidades. Desde empresas de seguridad que ofrecen soluciones adaptadas a tus necesidades, a otras soluciones que pueden ser una que na idea. ¿Es posible usar una webcam para vigilar tu casa? Despejamos las incógnitas sobre esta opción, la más económica que existe, dándote las mejores opciones que puedes emplear para vigilar tu vivienda.

¿Puedo vigilar mi vivienda con una webcam?

En principio no hay ningún problema en hacerlo. Ahora bien, debes cumplir rigurosamente con la legislación. En este caso se aplica una resolución que detalla de manera clara cómo ha de hacerse la vigilancia por medios propios. La Agencia Española de Protección de Datos, en la R/00818/2012, determina que el tratamiento de imágenes en lugares públicos solo puede correr a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, salvo que concurra autorización administrativa. Traducido a un idioma más cercano, quiere decir que puedes emplear una webcam para vigilar tu vivienda y zonas aledañas, siempre y cuando no grabes la calle. Hacerlo supone una importante inflexión. Además, las cámaras que recojan imágenes no podrán grabar sonido. Haciendo, y avisando con la cartelería correspondiente, no tienes ningún inconveniente para que vigiles tu vivienda por tus propios medios.

¿Cómo lo hago?

En Amazon puedes encontrar una buena cantidad de propuestas de cámaras de vigilancia que se conectan vía Wi-Fi o Bluetooth a un dispositivo móvil, ya sea tu teléfono o una tablet. De esta manera, puedes monitorizar en tiempo real las distintas estancias de tu vivienda, el jardín o incluso el garaje. Su instalación es muy simple.

Puedes crearte un sistema de videovigilancia bastante competitivo por un precio muy asequible. Si lo que deseas es vigilar exclusivamente interiores, tienes buenas propuestas desde 28 €. Si por el contrario, quieres instalar una cámara en exteriores deberás invertir algo más, ya que deben ser resistentes a las inclemencias meteorológicas.

No cabe duda de que este tipo de sistemas aporta bastante tranquilidad y puede dejar constancia si alguna persona ha entrado de manera violenta en tu vivienda. Si por el contrario no deseas ningún tipo de complicación, puedes buscar alternativas dentro de las empresas de seguridad.

Por tanto, ya lo sabes. Puedes instalar una webcam para vigilar tu casa siempre y cuando ésta no grabe sonido ni esté apuntando a la calle. Por lo demás, cualquiera de estas opciones puede ser una gran propuesta para aumentar el nivel de tu seguridad de tu vivienda.