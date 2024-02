Estas son las nuevas maneras de dar formato a tus textos en WhatsApp

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, continúa innovando y agregando nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario. Entre las características más útiles pero quizás subestimadas se encuentra la capacidad de dar formato a los textos. Esta funcionalidad permite a los usuarios enfatizar sus mensajes, haciéndolos más expresivos y fáciles de leer. Hoy ha anunciado en X nuevas formas de aplicar formatos, algo que ya se había filtrado con anterioridad.

Como sabrás, y probablemente ya emplees, WhatsApp permite aplicar negrita, cursiva, tachado y monoespacio a tu texto. Aquí te explico cómo se hace:

Pero con la nueva implementación, WhatsApp posibilita seguir mejorando tus textos. Así puedes comenzar a dar nuevo formato a tus textos en WhatsApp con estos sencillos códigos.

new text formatting shortcuts have entered the chat pic.twitter.com/nwNXzN4qZt

— WhatsApp (@WhatsApp) February 21, 2024