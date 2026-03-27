Dreame presenta la serie de robots aspiradores L50, ofreciendo un rendimiento de nivel flagship por menos de 750 €

Dreame anuncia el lanzamiento de la serie L50, la última actualización de su popular gama de robots aspiradores. Basándose en el éxito del L40, uno de los modelos más vendidos de la marca, conocido por combinar un alto rendimiento de limpieza con un precio competitivo, la nueva serie introduce dos modelos mejorados: L50s Pro Ultra y L50 Ultra AE.

Diseñada para ofrecer un rendimiento de limpieza de nivel flagship a precios accesibles, la serie L50 se centra en una mayor potencia de succión, una mejor eliminación del pelo, una automatización más inteligente, la autolimpieza de la mopa con ThermoHub™ a 100 °C y una mejor gestión de obstáculos, llevando una experiencia de limpieza premium a los hogares.

Ya disponible en la web de Dreame España y en Amazon España.

L50s Pro Ultra: Potente limpieza para hogares con mascotas y distribuciones complejas

El L50s Pro Ultra es el modelo centrado en el rendimiento dentro de la nueva gama, equipado con las últimas tecnologías de limpieza de Dreame para ofrecer una limpieza más profunda y eficiente.

Potencia de succión Vormax™ de 30,000Pa

Con una succión de 30,000Pa, el L50s Pro Ultra recoge eficazmente todo tipo de suciedad, desde polvo fino hasta partículas más grandes y pelo de mascotas, ofreciendo una limpieza más rápida y completa.

Cepillo DuoBrush HyperStream™ para eliminación total de pelos

Diseñado pensando en los dueños de mascotas, el DuoBrush HyperStream™ elimina el 100 % del pelo enredado, manejando sin esfuerzo hebras de hasta 30 cm de longitud.

Con un diseño premium, el sistema de doble cepillo combina un cepillo de goma con cerdas y un cepillo de goma TPU, mejorando la recogida de suciedad en distintos tipos de suelo mientras minimiza el ruido.

Autolimpieza de la mopa ThermoHub™ a 100 °C

La tecnología de autolimpieza ThermoHub™ de Dreame utiliza agua caliente a 100 °C para lavar y desinfectar a fondo las almohadillas de la mopa, ayudando a eliminar manchas difíciles como restos de grasa y aceite.

Junto con AceClean™ DryBoard y la base PowerDock™ 4.0 mejorada, el sistema automatiza el mantenimiento de la estación base y reduce la necesidad de limpieza manual.

Limpieza de bordes con Dual Flex Arm

Los brazos flexibles dobles se extienden sin esfuerzo para alcanzar esquinas, bordes y espacios estrechos alrededor de los muebles, mejorando la cobertura de limpieza en todo el hogar.

La función SideReach™ cuenta con un cepillo lateral extensible que asegura cobertura del 100 % en las esquinas y 0 mm a lo largo de los bordes. La tecnología MopExtend™ Roboswing permite que la mopa se extienda hasta 4 cm para eliminar suciedad difícil bajo camas, a lo largo de bordes y debajo de armarios, alcanzando un 99 % de cobertura de bordes.

El robot también cuenta con elevación automática del cepillo lateral durante el fregado, evitando que se moje mientras mantiene un rendimiento de limpieza óptimo.

Sistema EasyLeap™ con salvamento de obstáculos de 4 cm

El sistema EasyLeap™ mejorada combina las ruedas principales con escaladores auxiliares en forma de garra situados delante de las ruedas, permitiendo que el robot supere obstáculos de hasta 4 cm — lo que lo hace ideal para hogares con umbrales o superficies irregulares.

L50 Ultra AE: Grandes mejoras a un precio accesible

El L50 Ultra AE introduce varias mejoras importantes respecto al L40 Ultra AE de generación anterior, mejorando significativamente el rendimiento de limpieza. Es la opción inteligente para disfrutar de un robot aspirador premium por menos de 600 €.

Características clave:

Potencia de succión aumentada, de 19,000 Pa a 28,000 Pa.

Temperatura de autolimpieza de la mopa mejorada, de 75 °C a 100 °C.

Cepillo Anti-Tangle TriCut 3.0 para un 0 % de enredos de pelo.

Tecnología Dual Flex Arm para cobertura del 100 % de esquinas.

Actualización a AceClean™ DryBoard para mantenimiento sin manos de la estación base.

Estas mejoras aumentan tanto la eficiencia de limpieza como la automatización, llevando características premium a un público más amplio.

Una gama flexible para distintos hogares

Con ambos modelos por debajo de 750 €, la serie L50 ofrece a los usuarios la flexibilidad de elegir el modelo que mejor se adapte a su hogar y necesidades de limpieza.

L50s Pro Ultra (€749) – Rendimiento de nivel flagship con mayor succión, tecnología avanzada de eliminación de pelo y mejor salvamento de obstáculos. Disponible en negro y blanco en la web de Dreame España. Disponible en negro en Amazon España.

– Rendimiento de nivel flagship con mayor succión, tecnología avanzada de eliminación de pelo y mejor salvamento de obstáculos. L50 Ultra AE (€599) – Rendimiento sólido y equilibrado con mejoras importantes a un precio competitivo. Disponible en negro y blanco en la web de Dreame España. Disponible en blanco Amazon España.

– Rendimiento sólido y equilibrado con mejoras importantes a un precio competitivo.

Con la serie L50, Dreame continúa su enfoque de hacer que la tecnología avanzada de limpieza robótica sea más accesible para los hogares cotidianos.