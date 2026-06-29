Datos móviles en el Mundial 2026: cómo evitar una factura de escándalo en EEUU, Canadá y México

Asistir al Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos, Canadá o México es el plan del año para miles de aficionados españoles, pero los datos móviles en el Mundial 2026 pueden convertirse en una sorpresa muy desagradable en la factura si no se planifica con cabeza. Un análisis comparativo de tarifas elaborado por Holafly muestra que el roaming tradicional de los principales operadores españoles puede costar hasta un 340% más que una eSIM de viaje.

Por qué el roaming clásico no funciona en el Mundial

El primer problema es de geografía, la itinerancia gratuita dentro de la Unión Europea no se aplica en Norteamérica. Cuando un viajero español aterriza en Houston o Toronto, sus datos vuelven a costar dinero, y caro.

Los operadores españoles han desarrollado planes internacionales para cubrir este escenario, pero con limitaciones importantes. Vodafone cobra 36 euros para Estados Unidos y 180 euros para Canadá o México por separado, lo que obliga a contratar hasta tres paquetes distintos si el itinerario incluye partidos en los tres países. Movistar limita el consumo a 500 MB al día, una cantidad que se agota en cuestión de horas. Orange ofrece datos sin corte para estancias cortas, pero reduce el consumo a 2 GB diarios a partir de la segunda semana.

El problema es que un aficionado que viaja al Mundial no es un viajero ordinario. Según datos de Holafly, los asistentes al torneo consumen de media 4,31 GB al día en asuntos como consulta de mapas para llegar a los estadios, retransmisiones en directo, redes sociales, vídeos, mensajería. Con ese ritmo, los límites de los operadores tradicionales se quedan cortos desde el primer día.

Cuánto te puede costar en la práctica

Hay que hacer los números antes de reservar. Si viajas a los tres países anfitriones y usas los paquetes de Movistar u Orange, el coste total puede superar con holgura los 180-200 euros, sin garantía de tener datos ilimitados cuando más los necesitas.

La alternativa que gana terreno entre viajeros frecuentes es la eSIM de viaje. Se trata de una tarjeta SIM virtual que se activa directamente desde el móvil y que permite contratar una tarifa internacional sin necesidad de cambiar la física. Holafly, uno de los principales proveedores de eSIM para viajeros, ofrece datos ilimitados en los tres países del Mundial por 51 euros, lo que supone entre un 28% y un 33% menos que las tarifas equivalentes de Movistar y Orange para una estancia similar, y sin el riesgo de cargos adicionales por exceso de consumo. César Serrano, director de Carrier Operations de Holafly, lo resume así: «apostar por la tecnología eSIM permite conocer de antemano el coste y elimina el peligro de cargos sorpresa, garantizando acceso a datos ilimitados desde el momento de aterrizar en destino».

El riesgo de depender del wifi gratuito

Algunos viajeros optan por no contratar nada y tirar del wifi de hoteles, aeropuertos y restaurantes. Es una solución barata pero con un coste oculto relevante. Según el estudio Global Wi-Fi Security Risks de NortonLifeLock, el 54% de los usuarios que se conectan a redes wifi públicas en el extranjero han sufrido algún tipo de ciberataque o conocen a alguien que lo ha sufrido. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos advierte específicamente que las redes abiertas en aeropuertos, hoteles y restaurantes son los puntos preferidos para ataques de tipo man-in-the-middle, robo de credenciales y phishing.