Cualquier persona que tenga un teléfono Samsung necesita cambiar estos ajustes de la batería

Expertos han desvelado un truco con los ajustes del teléfono para alargar la batería de tu móvil Samsung. En solo unos minutos puedes realizar un par de acciones que mejorarán el rendimiento de tu dispositivo y, lo más importante: que seas capaz de llegar con el máximo de batería al final del día, algo que parece una quimera en la vida de muchos usuarios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el truco para mejorar la batería del Samsung.

Esto es un clásico en la vida de miles de millones de personas en todo el planeta Tierra: llegar con batería al final del día. El teléfono se ha convertido en una herramienta indispensable en el día a día de los ciudadanos del mundo y, además de todas las ventajas que ofrece, el auge del smartphone también ha provocado una gran dependencia del móvil. Y también a los cargadores, que son los encargados de suministrar batería a los dispositivos que están constantemente consumiendo.

Las llamadas, mensajes de WhatsApp, la consulta de las redes sociales y otras aplicaciones están constantemente consumiendo batería y esto hace más corta la vida de las mismas. En pleno 2026, el primer síntoma de un móvil entrado en años tiene que ver con la reducción de la vida útil de la batería y esto se puede solucionar realizando pequeñas acciones diarias que te harán ahorrar unos euros en el futuro.

Cómo mejorar la batería del Samsung

Uno de ellos tiene que ver con los ajustes que se pueden modificar y que afectarán positivamente a las baterías de los teléfonos móviles de la marca Samsung. La firma con sede en Suwon, Corea del Sur, lleva años combatiendo con la supremacía de iPhone con los Apple y en los últimos tiempos con Xiaomi, que entró con fuerza con sus móviles en el mercado.

A pesar de ello, Samsung vendió en 2025 nada más y nada menos que 241,2 millones de smartphones, logrando un incremento del 8% con respecto al año anterior y superando en algunos trimestres a Apple, que acabó el año con unas ventas de 247 millones. La firma coreana ocupó una cuota de mercado del 19% gracias a unos móviles que ofrecen una gran relación entre la calidad y el precio.

Para que esta calidad sea mayor, un grupo de expertos ha dado unos trucos para realizar unos pequeños ajustes que puedan alargar la vida útil de la batería, una de las partes indispensables en los móviles de la firma coreana. Según informó el medio especializado GIGA, esto pasa por activar el modo oscuro, que permitirá ahorrar un buen porcentaje de batería durante el cambio.

Para ello tendrás que dirigirte a «Ajustes» y posteriormente a «Pantalla». Ahí tendrás que seleccionar la opción «oscuro» para empezar a ahorrar batería de forma considerable. ¿El motivo? Los teléfonos Samsung funcionan con pantallas OLED en las que los píxeles negros se apagan. Por ello, cuanto más requiera de ellos, menos energía utilizará y, por consiguiente, más aguantará la batería. Para ahorrar consumo, en el mismo apartado «pantalla», también podrás reducir el «tiempo de espera de la pantalla» para que se apague antes de forma automática y gaste menos.

Con estas dos acciones podrás ahorrar batería de forma considerable en tu móvil Samsung más allá del clásico «ahorro de energía», que se puede aplicar en los teléfonos de todas las marcas.