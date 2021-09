Con la llegada del iPhone 13 o de cualquiera de los dispositivos que de manera recurrente salen nuevos al mercado, son muchos los que dan el paso para vender su antiguo móvil. Una buena manera de que éste siga en circulación a la vez que se obtiene un rendimiento económico. Para conseguir que nuestra venta sea satisfactoria, es interesante seguir una serie de consejos y trucos que harán todo el proceso una tarea mucho más simple.

Vender tu móvil: lo que debes saber

Afortunadamente tienes a tu disposición una gran cantidad de plataformas de segunda mano que te lo pone muy sencillo. No son más que un altavoz interesantísimo que hará que tu dispositivo se ponga en circulación rápidamente. Ahora bien, para que la venta se desarrolle de manera positiva para ti, recuerda hacer todo esto.

Pon buenas fotos

Unas fotos de calidad da muchísima información al comprador, que se hace una idea muy acertada del estado del teléfono y cómo está. Las fotos se hacen en unos minutos, pero procura que no haya demasiados reflejos y que el fondo sea uniforme. Es preferible hacer las fotos con buena luz antes de utilizar el flash. Acércate a una ventana.

Da muchos detalles

Puede que la persona que vaya a comprarlo no pueda desplazarse a verlo, bien porque sea de otra ciudad o porque no tenga tiempo. Por eso, siempre has de proporcionar toda la información que tengas, siendo totalmente realista. No trates de pasar por nuevo un móvil que está machacado. Si presenta algún defecto de funcionamiento, ha sido llevado a reparar, se le ha sustituido alguna pieza o se te ha mojado, refiérelo. Ponte en el lugar del comprador. Más que nada porque si más adelante encuentra algún problema te va a pedir explicaciones, y será todo bastante engorroso.

¿Tienes la factura?

Ganarás muchos puntos si se lo proporcionas al comprador. Una factura es perfectamente válida solamente con que aparezca el número de IMEI. Puedes tachar tus datos personales, aunque también puedes entregarla tal y como la tienes, no va a pasar absolutamente nada. Si tu dispositivo tiene menos de dos años, la factura permite ejecutar la garantía en caso de inconveniente.

Caja y accesorios, un plus

Muchos compradores valoran que el dispositivo que van a adquirir venga con su caja y con los accesorios. Si no los encuentras, búscalos si es posible, incluso puede compensarte comprarlos si no los tienes que incluirlos en el pack. Toma nota para la siguiente vez, nunca tires la caja de tu nuevo teléfono. Esta simpleza permite aumentar el valor de la venta.

Pon un precio justo

Si no sabes qué precio poner a tu dispositivo móvil, lo más recomendable es que pongas el modelo de tu dispositivo en cualquiera de esas plataformas y veas los precios que se están manejando. Cuantos más puedas comparar mejor, porque hay personas que llegan a vender de segunda mano a precios superiores a los de las tiendas.

¿Trato sí o no?

Si tienes gente interesada, deja muy claro si tienes capacidad de negociar el precio o se trata de una cifra cerrada. En el mundo de la compraventa en plataformas hay personas que no conocen otra cosa que el descuento de antemano. Si has tomado una decisión de no negociar precio, mantente firme. Ahora bien, piensa si tu precio es justo o no.

Envíos, con cuidado

Hay plataformas que tienen métodos de envío seguros, que protegen tanto al vendedor como el comprador. Pero si te decides a enviarlo por tu cuenta, aférrate siempre a esta máxima: el artículo no se envía hasta que tengas el dinero en tu cuenta corriente y lo hayas comprobado personalmente. Que nadie te meta prisa o que dé por válido una captura de pantalla del ingreso, espérate a que éste quede reflejado en tu banco.

Seguro que si sigues estos pasos tu venta será satisfactoria y te ganarás una buena reputación como vendedor.