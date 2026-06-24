El altavoz Creative XF1 irrumpe en el mercado como una propuesta de valor para trabajar y jugar
La marca Creative ha presentado el XF1, un altavoz de sobremesa con certificación Hi-Res Audio, 72 W de potencia y un marcado diseño minimalista para usuarios que exigen calidad de sonido y que no desean renunciar al espacio disponible en el escritorio.
Especificaciones que dan la talla
La propuesta de la firma tiene un marcado valor de utilidad para un espectro muy amplio de usuarios. El altavoz Creative XF1 es capaz de reproducir sonidos desde 55 Hz hasta 40 kHz, un rango que abarca prácticamente cualquier contenido que consumas. Incorpora dos woofers personalizados de tres pulgadas, optimizados mediante análisis de elementos finitos, y tweeters de tres cuartos de pulgada con amplificación dedicada para cada transductor.
La potencia total asciende a 72 W RMS, distribuidos como 26 W por woofer y 10 W por tweeter. Este reparto permite mantener claridad incluso a volúmenes elevados, con una distorsión por debajo del 1% en la mayoría de escenarios. No es un dato que deba pasarse por alto si pasas ocho horas al día escuchando contenido de fondo en tu escritorio.
Opciones de conectividad muy diversas
El Creative XF1 soporta conexión inalámbrica mediante Bluetooth 6.0 con códec LDAC, lo que permite reproducción de audio de alta resolución desde smartphones y tablets sin cables. También dispone de entrada USB-C con soporte hasta 24 bits y 96 kHz, conector auxiliar de 3,5 milímetros y salida dedicada para subwoofer si en el futuro decides expandir el sistema.
La aplicación Creative Nexus funciona como centro de control. Incluye ecualizador paramétrico de diez bandas y más de 120 preajustes, desde perfiles neutrales para mezcla profesional hasta configuraciones para videojuegos o películas. Cambiar entre presets es solo cuestión de un simple toque para así adaptar el sonido a nuestros gustos y necesidades.
El diseño está pensado para no molestar
Las dimensiones finales son 155 milímetros de ancho por 191 de alto y 100 de fondo en cada unidad. Pesan poco más de un kilo cada una. Creative ofrece acabados en blanco y negro con soporte de corcho desmontable que permite orientar los transductores hacia la posición de escucha que necesitemos.
Funciona tanto en un escritorio de trabajo como en una estantería de salón. El consumo en reposo es eficiente gracias a un interruptor de ahorro de energía que se encuentra en el panel trasero.
Precio y disponibilidad
El altavoz Creative XF1 tiene un precio de 159,99 euros y estará disponible en Europa a partir del 6 de agosto. En todo caso, ya puede reservarse en la web de la marca.
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