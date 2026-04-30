115 TOPS en 0,67 L: El CHUWI AuBox X concentra la potencia de la AI local en un mini PC del tamaño de la palma de la mano

CHUWI, una marca tecnológica global reconocida por ofrecer dispositivos informáticos de alto rendimiento a precios accesibles, anunció hoy el AuBox X, un mini PC con AI ultracompacto impulsado por los últimos procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2, Lunar Lake). Diseñado para la emergente era de los PC con AI, el AuBox X integra una potente aceleración de AI local, conectividad moderna y un funcionamiento sumamente silencioso en un formato ultracompacto de 0,67 litros que cabe en la palma de la mano.

“AuBox X marca nuestro paso hacia la próxima generación de PC con AI», afirmó Jesea Yang, CEO de CHUWI. «Al combinar los procesadores Intel Lunar Lake con una potente aceleración de AI integrada en el dispositivo, ofrecemos un mini PC que incorpora capacidades de inteligencia artificial y conectividad de nivel de escritorio en un formato increíblemente compacto y silencioso”.

Hasta 115 TOPS de rendimiento total de AI

Gracias a una arquitectura combinada de CPU, GPU y NPU, el AuBox X ofrece hasta 115 TOPS de rendimiento total de AI (97 TOPS para el modelo Ultra 5). Esto garantiza un procesamiento ultrarrápido y totalmente privado directamente en el dispositivo, permitiendo una mejora fluida de fotografías, la eliminación de fondos en tiempo real y flujos de trabajo inteligentes acelerados por AI.

NPU dedicada para la computación de AI acelerada

El mini PC con AI ultracompacto incorpora la NPU Intel® AI Boost, ofreciendo hasta 47 TOPS de NPU (Core Ultra 7) / 40 TOPS de NPU (Core Ultra 5), ​lo que garantiza una computación de AI local eficiente sin depender de recursos en la nube. Los usuarios pueden acceder a las funciones de Copilot+ PC —tales como Click to Do, Live Captions, Cocreator y la Búsqueda de Windows mejorada— en el mini PC con AI AuBox X Intel Lunar Lake.

Ejecuta OpenClaw sin esfuerzo

El AuBox X es compatible con OpenClaw, un asistente de AI de código abierto integrado en el dispositivo, diseñado para la automatización y la optimización de flujos de trabajo, y ofrece opciones de implementación tanto nativas para Windows como a través de WSL. Gracias a su aceleración de AI local y a una inferencia de latencia cero, los datos del usuario se mantienen privados y seguros. Además, su diseño de consumo energético ultrabajo permite un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, consumiendo tan solo una fracción de la energía que requieren los productos de la competencia.

Opciones de procesadores Intel Lunar Lake

El AuBox X está disponible en dos configuraciones que incorporan procesadores Intel Core Ultra 5 226V o Intel Core Ultra 7 256V, ambos basados en la avanzada arquitectura Lunar Lake de Intel. Con 8 núcleos y 8 hilos, velocidades de refuerzo de hasta 4,8 GHz y un TDP configurable de 8 a 37 W, este mini PC ofrece un rendimiento ágil para tareas de productividad, cargas de trabajo creativas y la informática cotidiana, manteniendo al mismo tiempo unos niveles de ruido extremadamente bajos.

Gráficos Intel Arc

El AuBox X incorpora GPU Intel® Arc™ integradas para ofrecer un rendimiento gráfico impresionante. El modelo Ultra 7 cuenta con la Intel Arc 140V, cuyo rendimiento se aproxima al de GPU dedicadas como la GeForce RTX 3050; por su parte, la Intel Arc 130V del modelo Ultra 5 es hasta el doble de rápida que la Iris® Xe. Disfrute de una experiencia multimedia fluida, una renderización más rápida y un rendimiento sólido para la edición de fotografías, trabajos de vídeo ligeros y aplicaciones visuales modernas.

Puntuación en 3DMark Time Spy: 4.417 (Intel Arc 140V)

Conectividad a prueba de futuro

A pesar de su compacto chasis de 0,67 litros, el AuBox X incorpora USB4 (40 Gbps) con soporte para GPU externas, HDMI 2.1 FRL, HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4, seis puertos USB-A —incluyendo USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)—, Ethernet de 2,5 Gb, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. El sistema también admite suministro de energía USB-C (Power Delivery) de 100 W y es capaz de alimentar hasta tres pantallas simultáneamente, incluyendo una salida 8K a 60 Hz.

8533 MT/s, M.2 dual con soporte para PCIe 5.0

Para garantizar una respuesta rápida y la eficiencia de la AI, el AuBox X integra una memoria en chip LPDDR5X de 16 GB a 8533 MT/s, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento general del sistema. El almacenamiento es ampliable mediante dos ranuras SSD M.2 2280; una de ellas admite configuraciones de hasta PCIe 5.0 ×4 para una expansión de almacenamiento de alta velocidad.

Una potencia compacta de AI

Diseñado para profesionales creativos, espacios de trabajo modernos y oficinas en casa, el AuBox X combina un tamaño ultracompacto, un funcionamiento sumamente silencioso (ruido típico <45 dB) y potentes capacidades de AI. Incluye Windows 11 Pro preinstalado y un soporte VESA, lo que permite una implementación flexible en estudios, configuraciones de múltiples pantallas y cualquier entorno donde el alto rendimiento se combine con un espacio ocupado mínimo.

¿Cuál elegir? – AuBox X Ultra 5 vs Ultra 7

CHUWI AuBox X (Ultra 5 226V)

Con un total de 97 TOPS, gráficos Intel Arc 130V y una unidad SSD PCIe 3.0 de 512 GB, esta versión es ideal para la productividad diaria, la multitarea de oficina, la reproducción multimedia en 4K y la edición fotográfica ligera. Constituye un punto de entrada rentable al ecosistema de PC con AI Copilot+, sin sacrificar la conectividad ni la capacidad de expansión.

CHUWI AuBox X (Ultra 7 256V)

Con una potencia total que asciende a 115 TOPS, la GPU Arc 140V —más rápida— y un SSD PCIe 4.0 de 1 TB, el modelo Ultra 7 gestiona con total fluidez los flujos de trabajo creativos más exigentes, tales como la renderización de vídeo, la edición fotográfica asistida por AI y el modelado 3D ligero. Además, el rendimiento adicional de la NPU (47 TOPS) garantiza la vigencia futura de las tareas de AI ejecutadas directamente en el dispositivo.

En resumen: elige el Ultra 5 para una configuración de oficina en casa o centro multimedia equilibrada y económica. Opta por el Ultra 7 si trabajas habitualmente con aplicaciones creativas, necesitas un almacenamiento más rápido desde el primer momento o deseas el máximo rendimiento de A disponible en este factor de forma ultracompacto.

Especificaciones clave

Precios y disponibilidad

El mini PC CHUWI AuBox X Lunar Lake estará disponible para precompra a partir de mediados de abril, a través de las tiendas oficiales de CHUWI.

AuBox X (Ultra 5 226V): $699

AuBox X (Ultra 7 256V): $829

Durante el periodo de precompra, se ofrecerá un descuento limitado de $70 por compra anticipada, asignado por orden de llegada.

Compra el Aubox X aquí con el código: DIARIOAUBOXX.

Para más información, visite www.chuwi.com.