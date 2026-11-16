Vuelve a Escocia el submarino nuclear británico que lleva los misiles Trident: 15.000 toneladas, unos 140 marinos y una ruta que Londres mantiene en secreto

Un submarino nuclear británico de la clase Vanguard, armado con misiles Trident, ha vuelto a la Base Naval de Clyde, en Escocia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido anunció el domingo 15 de noviembre de 2026 que había completado su patrulla de disuasión.

A bordo viajaban unos 140 submarinistas de la Royal Navy, según la nota oficial del Ministerio de Defensa. El Gobierno no ha dicho qué submarino era. Tampoco cuánto tiempo pasó bajo el agua ni por dónde navegó.

Ministros a bordo en Escocia

Para recibir a la tripulación subieron al buque el ministro de Defensa, Wes Streeting, y la primera secretaria de Estado, Louise Haigh. El submarino desplaza 15.000 toneladas y lleva los misiles nucleares del país.

Durante la visita, los dos dieron las gracias a los marinos y recibieron un informe operativo. Luego recorrieron el interior y saludaron a las familias, cuyo sacrificio el Gobierno considera clave para la seguridad del país.

En palabras de Streeting, los submarinos nucleares son «la piedra angular de nuestra seguridad nacional». Su trabajo, añadió, disuade a los adversarios «cada minuto de cada día».

Haigh puso el acento en lo que viven las tripulaciones. Según dijo, la misión supone para ellas «meses en el mar, lejos de sus familias», con vigilancia constante las 24 horas.

Cincuenta y siete años sin hueco

La misión tiene nombre propio: Operación Relentless. Al menos un submarino con armas nucleares tiene que estar en el mar en todo momento. Cuando uno vuelve a puerto, otro ya está patrullando.

El Reino Unido mantiene ese turno sin interrupciones desde 1969. Haigh habló de 57 años de estas misiones como «pilar de nuestra defensa nacional».

Para que la amenaza sea creíble, el submarino no puede ser localizado. Los Vanguard están diseñados para operar sin ser vistos, explica el ministerio. Por eso guarda en secreto las rutas y las zonas de cada patrulla.

La propulsión nuclear es lo que lo hace posible. Los reactores de los submarinos británicos salen de la planta de Rolls-Royce en Raynesway, cerca de Derby. Gracias a ellos, los buques pueden hacer patrullas largas sin salir a la superficie.

Misiles de Georgia, cabezas de Aldermaston

La Royal Navy opera la clase Vanguard desde 1993. Son cuatro submarinos con misiles Trident fabricados en Estados Unidos. Londres los obtiene gracias al acuerdo Polaris de 1963, ampliado en 1982 para este sistema.

En realidad, el Reino Unido posee la titularidad de un número acordado de misiles dentro de una reserva compartida con Washington. Se guardan en la base de submarinos de Kings Bay, en Georgia, y allí se cargan en los buques británicos.

Las cabezas nucleares sí son británicas. El modelo Mk4A lo mantiene el centro AWE de Aldermaston y se monta en los misiles en Clyde. Así lo detalla el informe anual de 2026 al Parlamento británico.

Su sustituta ya tiene nombre, Astraea. Será la primera cabeza nueva desde la Mk4 de principios de los noventa. El Gobierno ha reservado 15.000 millones de libras para el programa hasta 2030.

Faslane y Coulport, en obras

La base de Clyde es la mayor instalación militar de Escocia. Tiene dos sedes, Faslane y el depósito de armamento de Coulport. Allí trabajan unas 6.000 personas, entre militares y civiles.

En los próximos diez años, el plan Royal Oak destinará 26.000 millones de libras a las bases navales. Según el mismo informe, es la mayor renovación en más de 45 años.

En total, el Gobierno ha comprometido más de 63.000 millones de libras en cuatro años en su empresa nuclear de defensa. Unos 47.000 millones irán a submarinos, mantenimiento e infraestructuras, detalla la nota del domingo.

El relevo Dreadnought, en los treinta

Los sustitutos de los Vanguard se construyen en Barrow-in-Furness. La clase Dreadnought tendrá también cuatro submarinos, con misiles Trident II D5 y cabezas británicas.

El primero, el HMS Dreadnought, entrará en servicio a principios de la década de 2030. En julio de 2026, el Gobierno aprobó una nueva fase de 8.400 millones de libras para su construcción.

El presupuesto estimado del programa es de 41.000 millones de libras, con contingencias. Hasta marzo de 2026 se habían gastado 23.200 millones. El propio informe reconoce «presiones significativas» por la complejidad del proyecto.

Mientras tanto, Londres refuerza su arma submarina por otras vías, como los sensores para drones submarinos que liderará en AUKUS. Con Estados Unidos y Australia comparte además una base en Australia Occidental, adonde llegó el USS Colorado.

Ni nombre ni fecha

La nota del Ministerio de Defensa deja muchas preguntas abiertas. No identifica el submarino ni dice cuándo zarpó. Tampoco cuántos días estuvo sumergido ni qué buque lo ha relevado.

Ese silencio forma parte de la misión, según el ministerio, que trata los detalles de cada patrulla como un secreto muy protegido. Por eso la duración de las patrullas no figura en los documentos oficiales consultados.

Tampoco hay datos sobre el estado de unos buques con más de tres décadas de servicio. El relevo no llegará hasta los años treinta. La propulsión nuclear que estrenó en 1955 el USS Nautilus estadounidense sigue siendo la base de este sistema.

La nota se ha publicado en la web del Gobierno británico el 15 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa del Reino Unido (Crown copyright).