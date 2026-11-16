La prensa inglesa se rinde a España y celebra haberla tumbado en Madrid: «Una victoria para la historia»

En Inglaterra se celebra tanto la hora en la que su Selección llevó el partido adonde quiso como la media hora en la que tuvo que defender lo que había conseguido. El 2-3 del Metropolitano acabó con los 44 partidos oficiales sin perder de España y dio a los ingleses el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones. Phil McNulty, de BBC Sport, resumió la noche con el titular más rotundo de la prensa británica: «60 minutos de perfección, 30 de caos». El periodista considera que fue la mejor noche de Inglaterra desde que Thomas Tuchel asumió el cargo.

La primera hora explica el entusiasmo. Inglaterra fue a buscar a España arriba, le ganó los duelos en el centro del campo y encontró la manera de hacerle daño de tres formas distintas. Harry Kane provocó y transformó el penalti del 0-1, Ezri Konsa cabeceó el segundo a la salida de un córner y Ben White hizo el tercero tras combinar Kane y Bellingham. En The Guardian, David Hytner presentó la visita a la vigente campeona del mundo como el examen más exigente para la Inglaterra de Tuchel. A los 57 minutos, su equipo ganaba por tres en Madrid.

Lo que Tuchel cambió después de Argentina

Sky Sports encontró una de las claves de la victoria en lo que hizo Tuchel tras la expulsión de Elliot Anderson. En la semifinal del Mundial ante Argentina había recurrido a una defensa de cinco. En el Metropolitano mantuvo la línea de cuatro y retrasó a Jude Bellingham, que hasta entonces había jugado como mediapunta, para cubrir el hueco de Anderson. La lectura del medio inglés es que Tuchel aprendió de aquella derrota y confió en que su equipo podía proteger la ventaja sin rehacer toda la defensa. El mismo análisis destacó a Lewis Hall por cómo defendió a Lamine Yamal en el uno contra uno durante la primera hora.

White marcó el tercero y Trafford sostuvo el 2-3

The Guardian describió el triunfo en dos actos, el primero soberbio y el segundo heroico. Sky News puso el acento en la resistencia de una Inglaterra con diez: el penalti de Oyarzabal y el gol de Nico Williams dejaron a España a un tanto del empate con quince minutos por delante. Ahí cambió también el reparto de protagonistas. White, que había marcado el 0-3, tuvo que intervenir atrás para frenar a Nico, y James Trafford, apenas exigido durante la primera hora, sostuvo la ventaja con una doble parada en el tramo final.

La cifra que abrió varios titulares británicos fue la de 43 partidos sin perder, que cuenta también los amistosos y arranca después de la derrota ante Colombia en marzo de 2024. En competición, el Metropolitano cerró una serie de 44 encuentros sin derrota en el juego, con la final de la Liga de Naciones que Portugal ganó en los penaltis. Inglaterra se llevó además el liderato del grupo y la ventaja de disputar en casa la vuelta de los cuartos.