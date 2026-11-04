Toyota bajó de tres semanas a tres días la soldadura de una jaula de rally y ahora usa robots soldadores con IA que hacen solos el chasis del GR Kart

Toyota y el fabricante japonés Yaskawa Electric anunciaron el 28 de octubre de 2026 un sistema de robots soldadores con IA. Las máquinas ya fabrican solas los bastidores del GR Kart, el kart de iniciación de la marca. Trabajan desde septiembre en el taller de Gamagori, en la prefectura de Aichi.

Los robots se ocupan de todo el proceso, desde decidir cómo soldar hasta revisar y corregir cada unión. La idea nace de un método que las dos empresas crearon en 2024 para las jaulas antivuelco de competición. Con él, según la nota de GAZOO Racing, fabricar una jaula pasó de dos o tres semanas a tres días.

Akio Toyoda en el rally

GAZOO Racing (GR) es la división de deporte de motor de Toyota Motor Corporation. Según su nota, todo empezó en 2023 con una visita de Akio Toyoda al equipo de rally en Finlandia. El presidente del consejo de Toyota, conocido como Morizo en las carreras, comprobó allí un dato llamativo.

Construir una jaula antivuelco en el propio taller del equipo llevaba entre dos y tres semanas. La jaula es la estructura de tubos soldados que rodea el habitáculo y protege a los pilotos en un vuelco. Yaskawa recuerda que soldar bastidores de tubos era un proceso difícil de automatizar.

Para acortar ese plazo, Yaskawa y GR desarrollaron en 2024 el proceso SFA. Son las siglas en inglés de soldadura por arco con congelación secuencial. Además de dejar el trabajo en tres días, mejoró la calidad y la resistencia de las soldaduras y aligeró el conjunto.

El método ya se usa en coches que corren la Super Taikyu, la serie japonesa de carreras de resistencia. Con lo aprendido en esas jaulas, las dos compañías han ido un paso más allá.

El robot también escucha

La máquina elegida para el nuevo sistema es el MOTOMAN NEXT, un robot industrial que Yaskawa lanzó en 2023. Lleva integrados un procesador gráfico (GPU) y funciones de inteligencia artificial. Con ellos reconoce lo que tiene delante y decide qué hacer en cada caso.

Mientras suelda, el robot evalúa la holgura entre los tubos y la temperatura del bastidor, según GAZOO Racing. Al terminar revisa cada unión y corrige por sí mismo los defectos que encuentra.

Para juzgar el resultado, la IA combina imágenes de inspección visual con el sonido de la soldadura. También usa otros datos del proceso, detalla la nota de Yaskawa Electric.

Según la empresa de Kitakyushu, así se automatizan tareas que dependían «de la experiencia y la habilidad de soldadores muy cualificados». Yaskawa recalca que el proyecto «va más allá de la fase de verificación y evaluación». El sistema ya funciona en la línea de producción real de un cliente.

Un kart de 385.000 yenes

El GR Kart salió a la venta en Japón el 10 de septiembre de 2026 por 385.000 yenes, impuestos incluidos. Así lo recoge la nota de lanzamiento del GR Kart. Está pensado para niños y familias, con un motor de 215 centímetros cúbicos y 83 kilos de peso, con aceite pero sin gasolina.

Mide 1,82 metros de largo y cabe sin desmontarlo en un monovolumen como el Toyota Noah. Los pedales deslizantes y el volante inclinable se ajustan a conductores de entre 135 y 185 centímetros. Una familia entera puede compartir el mismo kart.

A 9 de septiembre se vendía en 36 circuitos de karting y en siete concesionarios GR Garage. Lo fabrica el taller de Gamagori, que GR considera ideal para probar tecnologías nuevas por su tamaño reducido. La nota del 28 de octubre añade que los robots autónomos han abaratado el kart.

Automatización con toque humano

Toyota enmarca el proyecto en un principio de su sistema de producción, la «automatización con un toque humano». Según GR, consiste en detectar irregularidades y frenar los defectos antes de que pasen al siguiente puesto. La calidad se incorpora así al propio proceso.

Con el nuevo sistema, el robot asume además el ciclo completo de la soldadura. GR lo describe como un avance hacia la autonomía, «en la que los robots se encargan de todo, desde el reconocimiento y la evaluación hasta la corrección». Ambas empresas prevén seguir afinándolo en producción.

Yaskawa quiere llevar esta tecnología a otras fábricas y a tareas distintas de la soldadura. En julio ya conectó el MOTOMAN NEXT al modelo Gemini Robotics ER 1.6 de Google DeepMind. Lo cuenta otra nota de Yaskawa sobre su robot agéntico, capaz de planificar órdenes como clasificar piezas.

Yaskawa señala la falta de mano de obra entre los motivos para automatizar. En el mismo terreno, Kawasaki ha presentado un robot soldador de barcos que se fija al casco. Y en otro terreno, un robot con IA derrotó a jugadores de élite de tenis de mesa en Japón.

El ahorro por kart, sin cifrar

Ninguna de las dos notas cuantifica cuánto ha bajado el coste de cada GR Kart. Tampoco dicen cuántos bastidores salen al día ni qué parte de las soldaduras necesita corrección. Y no precisan cuántos soldadores trabajaban antes en esa fase.

La cifra de tres días se refiere a las jaulas antivuelco soldadas con el proceso SFA desde 2024. El taller de Gamagori, además, es una planta pequeña dentro del grupo Toyota.

La marca no ha dicho si llevará estos robots a sus líneas de coches de serie. Allí prepara otros proyectos, como los robotaxis con Waymo en la planta de Takaoka.

Las notas se han publicado en las webs de GAZOO Racing y de Yaskawa Electric el 28 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: GAZOO Racing (Toyota Motor Corporation).