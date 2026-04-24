La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 17 años que ha sido apuñalado por otro desde un patinete. Los hechos han ocurrido en Puente de Vallecas, en Madrid.

Así lo ha confirmado el cuerpo policial. Los hechos han ocurrido alrededor de las 15:00 horas en la calle Vizconde de Arlesson, donde el joven ha sido atacado y ha recibido dos puñaladas por la espalda. El joven que iba en patinete se ha dado a la fuga.

La víctima responde a las siglas D.A.S.V., es nacido en 2008 y tiene nacionalidad española, de origen hondureño.

Agentes del Grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica han acudido al lugar de los hechos. La investigación está en manos del Grupo V de Homicidios, que sospecha que pueda tratarse de un crimen de bandas. La víctima podría pertenecer a los Trinitarios y el autor de la puñalada, a los Ñetas.

Hasta el lugar también se han trasladado agentes del Cuerpo de Atención al Ciudadano, que le han practicado las primeras maniobras de reanimación hasta la llegada de los sanitarios. Al llegar, han confirmado el fallecimiento del menor debido a las heridas sufridas.

«@SAMUR_PC confirma tras #RCP el fallecimiento de un varón de 17 años que presentaba dos heridas incisas. @policia, que inició la #RCP hasta la llegada de @SAMUR_PC, se ha hecho cargo de la investigación», han informado Emergencias Madrid.