Hallan los cuerpos de un matrimonio con signos de violencia en su casa en Pantoja (Toledo)

La Guardia Civil halló el pasado domingo los cadáveres de un matrimonio en un domicilio ubicado en la calle La Marina, en la localidad toledana de Pantoja. Según han apuntado las autoridades, ambos cuerpos presentaban signos de violencia, aunque desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, han señalado que este caso «no tiene relación con un crimen de violencia de género».

El Servicio de Urgencias y Emergencias 112 han indicado que, inicialmente, el aviso del suceso fue recibido a las 17:09, y hasta el lugar se trasladaron de forma inmediata efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Illescas, y una UVI móvil (Unidad de Vigilancia Intensiva), cuyo médico no pudo hacer nada por salvar la vida de la pareja y sólo pudo certificar el fallecimiento de ambos.

Tras la preceptiva inspección ocular por la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil, se ha indicado que hasta que no estén los primeros resultados de la autopsia no será posible determinar de manera concluyente cómo se han producido los hechos, y cómo han muerto estas personas si bien no se va a registrar como un caso de violencia de género.

El alcalde de Pantoja, Julián Torrejón, ha explicado que el hombre se llamaba Rubén, y regentaba una agencia financiera y una correduría de seguros. Mientras que la mujer, Mila, era ama de casa y se encontraba en tratamiento psicológico, aunque se desconoce el motivo de esto. La pareja tenía un hijo de 11 años que se encontraba con la abuela paterna en el momento de los hechos. Desde el Ayuntamiento del municipio han convocado un minuto de silencio para este lunes.

Debido a este suceso, el Juzgado número 1 de Illescas se ha hecho cargo del caso, y los cadáveres han sido trasladados al Anatómico Forense de Toledo. A consecuencia del hallazgo se ha activado Policía Judicial de la Comandancia de Toledo para la investigación de los hechos.