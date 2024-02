El truco que utilizan David Bisbal y Rosanna Zanetti cuando viajan

A estas alturas todo el mundo sabe que David Bisbal está muy enamorado de Rosanna Zanetti. A pesar de su fama internacional, el cantante intenta llevar una vida lo más normal posible. Disfruta mucho viajando con su pareja, pero no se siente cómodo dando explicaciones por cada paso que da, de ahí que haya encontrado un truco perfecto para huir de los paparazzi y pasar inadvertido.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El nombre de David Bisbal ha sonado con fuerza en las últimas semanas a raíz de la participación de Elena Tablada en ‘Bailando con las estrellas’, el concurso presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. La diseñadora ha hablado sobre su ex con mucho cariño, lo que demuestra que cuando se apagan las cámaras es una persona como otra cualquiera.

La relación de David Bisbal con Rosanna Zanetti estuvo cargada de polémica desde el primer momento. Sus fans querían saber cómo se llevaban Elena y Rosanna, pero el tiempo ha calmado la situación. El artista insiste en que para él es fundamental estar tranquilo. Trabaja con la creatividad y necesita momentos de calma para poder componer. En una de sus entrevistas explicó cuáles eran sus prioridades. «La paz de saber que estás bien, no solo a nivel laboral, sino también sentimental, con la familia o los amigos. Llegas a una parte donde te sientes más preparado para alcanzar tus metas, hace que todo ruede a favor», empezó diciendo.

David insiste en que tiene problemas como todo el mundo, pero intenta ser positivo porque considera que es la única forma de solucionarlos. «En el día a día puede haber cosas que te hagan tropezar un poco, pero siempre tienes la oportunidad de volver a levantarte, y al final vas a estar mucho más fuerte que la vez anterior». Ahora el cantante se ha convertido en noticia por el sistema que ha desarrollado a la hora de hacer viajes con Rosanna.

El truco de David Bisbal

Después de 20 años siendo uno de los rostros más perseguidos de la crónica social, David Bisbal ha aprendido a ser discreto y a jugar con los reporteros. Debemos dejar claro que siempre responde a todo con una sonrisa, a pesar de que se dan situaciones que le resultan realmente incómodas. Por ejemplo, detesta hablar siempre sobre Chenoa, pero aún así hace un esfuerzo y explica que es una persona que forma parte de su pasado y que no quiere tener ningún problema más.

Bisbal ha aprendido a guardar las formas y ha encontrado un buen truco para evitar que la prensa le persiga en sus viajes. Es simple. Consiste en decir dónde está a destiempo. Por ejemplo, hace unas semanas hizo una excursión a Egipto y publicó el material en Instagram cuando ya estaba en España. Es algo que hacen otros famosos y lo cierto es que esta estrategia es muy efectiva.

El cantante aprovecho la ocasión para desvelar que Egipto es uno de sus países preferidos, por eso tenía muchas ganas de pasar un tiempo allí. «Todos los que me conocen saben que soy un entusiasta de la egiptología. Esta maravilla arquitectónica y astronómica sigue fascinándome y por fin pude cumplir mi sueño de visitar Egipto. Compartiré con vosotros mi viaje y descubriréis un lugar donde no paras de soñar», escribió en su cuenta de Instagram. Estas palabras hacían pensar que David se encontraba en plena excursión, pero en realidad ya había terminado todo y únicamente estaba siendo generoso con sus fans.

Rosanna Zanetti, tan discreta como siempre

Rosanna Zanetti no está interesada en llamar la atención de la prensa, así que ha continuado con el plan establecido por David Bisbal. Formalizaron su relación en 2018 y ya está acostumbrada a estar en el centro de la noticia. Tiene 35 años y ha dedicado su vida al mundo del espectáculo porque es actriz y modelo, de hecho en Venezuela era una gran estrella antes de que el cantante de ‘Operación Triunfo’ se cruzase en su camino. Es decir, disfruta de su propio ejército de seguidores y tiene mucha repercusión en las redes sociales, por eso el público también estaba pendiente de su experiencia en Egipto.

Rosanna es amable y respetuosa, así que ha compartido algunas imágenes. Ella misma ha explicado que Bisbal y ella tienen «muchas publicaciones» sobre su escapada romántica, pero las irán compartiendo poco a poco porque quieren ser «discretos».

Los grandes apoyos de David Bisbal

A pesar de que David Bisbal invierte mucho tiempo y esfuerzo en protegerse, todavía hay una parte del público que le sitúa con frecuencia en el centro de la polémica. Pero en este sentido está muy arropado. Durante una entrevista con ‘La Razón’, aseguró que había elegido muy bien a su círculo de confianza, de ahí que en la actualidad no tenga ningún miedo.

«Tengo amigos y amigas que me ayudan mucho y no tienen nada que ver con la música. Son personas que sabes que nunca te van a fallar. Es importante confiar en uno mismo y recibir los valores de la gente para poder sacar la mejor versión de ti», declaró al respecto. No obstante, toda precaución es poca y el tiempo ha demostrado que el truco que ha aplicado en Egipto es perfecto.