Todos los famosos que han acudido al Mutua Madrid Open 2023

Ningún famoso que se precie ha querido perderse el Mutua Madrid Open 2023, uno de los torneos de tenis más importantes del momento. Decenas de estrellas han hecho acto de presencia y como no podía ser de otra forma los rumores y las polémicas ya están en todo lo alto. Feliciano López, director del torneo, ha estado el primero y también ha sido el encargado de dar explicaciones. Se ha armado un gran revuelo entre dos famosos jugadores que han celebrado su cumpleaños en el evento. El ex de Alba Carrillo ha usado sus redes sociales para aclarar la situación.

La polaca Iga Swiatek tenía un papel fundamental en el torneo y casualmente cumplía años, justo lo mismo que le ha ocurrido a Carlos Alcaraz. La organización le ha regalado una tarta a cada uno, ¿cuál es el problema? Aseguran que la de Carlos era mucho más grande. Feliciano, que ha acudido con Sandra Gago, ha roto su silencio. “Me sorprende esta reacción después de este gesto”, comenta en sus redes. Para él todo se organizó desde la más absoluta paridad. La tarta de Swiatek, según su punto de vista, ni era peor ni estaba menos trabajada.

Lara Álvarez acapara todas las miradas

Después de aclarar una de las polémicas que más revuelos ha generado podemos centrarnos en sus invitados. La presentadora Lara Álvarez es una de las que más ha llamado la atención. Tan radiante como de costumbre, se ha sentado en las gradas y se ha convertido en el centro de todas las miradas. Muchos medios han destacado su estupendo bronceado. Iba con un atuendo muy apropiado. Recordemos que antes de retomar la vida pública se cogió unas merecidas vacaciones. Estuvo en una playa paradisíaca, de ahí que tenga tan buen color.

El importante papel de Claudia Rodríguez

Claudia Rodríguez también ha tenido su cuota de protagonismo. Es un rostro muy conocido en la crónica social. Íntima enemiga de la colaboradora Mila Ximénez y viuda del tenista Manolo Santana, Claudia no suele aparecer en eventos públicos. Es una de las primeras veces que muestra su sonrisa desde que murió Manolo.

Recordemos que Santana ha sido uno de los mejores tenistas de la historia, de hecho muchos le consideran el padre de este deporte en España. Su viuda le ha querido rendir un bonito homenaje, por eso ha asistido al Mutua Madrid Open 2023. Claudia ha hecho un gran esfuerzo porque el evento le trae muchos recuerdos, pero ha dado el paso. Tiene muchos amigos que no le han dejado sola y ha estado muy bien acompañada.

El presentador más famoso

¿Quién es un gran aficionado al tenis? David Broncano. No se pierde una. Ha hecho acto de presencia. No ha posado para los reporteros porque es bastante discreto, pero las cámaras le han captado en el famoso torneo. Su presencia no ha pillado a nadie por sorpresa. Siempre que puede va. Recordemos que su agenda de grabaciones es muy exigente. Tiene muchos proyectos, así que habrá tenido que hacer un esfuerzo de organización.