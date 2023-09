Si te hacen alguna de estas preguntas en el tribunal de incapacidad permanente, te avisamos: llevan trampa

Las preguntas que te pueden realizar un tribunal de incapacidad permanente pueden tener trampa, aunque no lo parezca. Los expertos deben intentar saber en todo momento, si la persona puede hacer o no el trabajo para el que ha estado contratado. Para las empresas tener un trabajador de baja es un problema, de igual forma que para la administración determinar que la persona no puede seguir trabajando. Eso significa que tendrá que ponerse firme y saber si realmente está ante una incapacidad permanente o no, haciendo preguntas trampa como esta.

Estas preguntas de un tribunal de incapacidad permanente tienen trampa

Si te han citado para declarar una incapacidad permanente debes estar muy atento a lo que te están preguntando. La mayoría de las preguntas pueden tener trampa, haciendo uso de su experiencia el portal especializado, Fidelitis, ha dado con una lista de preguntas que debes tener mucho cuidado a la hora de responder.

¿Cómo te encuentras? En un tribunal cuidado al responder esta pregunta, realmente quiere recoger información, no contestes de forma muy efusiva, tampoco parezcas catastrofista. Cuanto menos digas de ti, en esta pregunta mucho mejor.

¿Has venido solo o acompañado? Esta pregunta está destinada a medir el grado de autonomía del paciente. Siempre es mejor ir acompañado, en caso de una incapacidad permanente, habrá algunos elementos que el trabajador no podrá hacer. Por lo que, si quieres responder esta pregunta, hazlo bien, no te hagas el valiente y digas que has venido solo.

¿Has mejorado desde que estás de baja? El tribunal quiere saber si estás preparado para seguir trabajando o si hay alguna posibilidad de recuperación. No es necesario que le des muchos datos, lo puede ver en los informes médicos. Es importante saber qué hay enfermedades que no mejoran o dolencia que están aquí para quedarse en un tribunal de incapacidad permanente.

¿Cuál es tu puesto de trabajo? Saber las tareas que desempeña el paciente es fundamental, gracias a esta pregunta trampa, quiere saber si podrá hacer las tareas o no. Dependerá de cada persona a la que se enfrente paso a paso.

¿Cuáles son tus funciones en la empresa? Más o menos quiere saber lo mismo que antes, por lo que ten cuidado de qué respondes o podrás seguir trabajando, aunque estés enfermo.

Este tipo de preguntas van destinadas a hacer caer en la trampa a la persona a la que se enfrentan a la desagradable tarea de ir a un tribunal de incapacidad permanente.