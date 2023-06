¿Qué fue de Ernesto Neyra? Así es su nueva vida tras su polémico paso por televisión

La desaparición voluntaria de Ernesto Neyra ha hecho saltar todas las alarmas y muchos han vuelto a rebuscar en su pasado. ¿Qué hace desde que ya no trabaja en televisión? Ha vivido momentos realmente complicados, pero para entenderlos debemos repasar su historia. Saltó a la fama gracias a Carmina Ordóñez, quien se casó con él y le convirtió en una estrella. Ella pertenecía a una familia popular y sus amigos le advirtieron de algo. Le dijeron que Ernesto se estaba aprovechando de su poder, pero no hizo caso y estuvo casada de 1997 a 1999.

Ernesto Neyra recibió críticas desde un primer momento porque decía que era un bailarín muy reconocido, pero nadie le veía trabajar. Le acusaron de estar viviendo del cuento y todas las polémicas que protagonizó, incluso después de separarse de Carmina Ordoñez, le convirtieron en un rostro muy cotizado. El problema es que no tenía buena reputación porque Carmen le denunció por presuntos malos tratos. De hecho apareció en un plató y enseñó unas supuestas fotos que respaldaban su testimonio.

Ernesto Neyra acabó en la cárcel

Hubo gente que no creyó a Carmen Ordóñez y lo cierto es que la justicia absolvió a su exmarido en dos ocasiones. ¿Cuál fue el problema? Que Ernesto perdió su puesto en televisión, trabajaba con María Teresa Campos y la presentadora no quería tenerle en su plantilla de colaboradores. Siguió dando entrevistas y su popularidad no disminuyó, por eso todo el mundo se enteró de su segunda relación. Se enamoró de la famosa Leli Céspedes, quien por entonces trabajaba en ‘El Telecupón’.

La situación se complicó cuando Leli siguió los paso de Carmina y denunció al bailarín por presuntos malos tratos. Era la segunda vez que este problema ensombrecía su reputación y pagó un precio muy caro. Si embargo, ganó mucho dinero porque se sentó en una infinidad de platós dando su versión de los hechos. Se enfrentó a varios juicios mediáticos, pero también tuvo que prestar declaración delante del juez. ¿Cómo acabó todo? En la cárcel. Leli le denunció por no pagarle la manutención de los hijos que tienen en común.

Una deuda de 12.000 euros

Ernesto Neyra estuvo en la cárcel porque Leli le denunció por no pagar la manutención de sus hijos. Debía 12.000 euros y le condenaron a tres meses, pero solo estuvo 20 días porque pagó una parte. “Estoy bien, estoy fuerte y con más ganas de vivir que nunca, he estado más libre en la cárcel que fuera de ella, siento que me he quitado una losa de encima que he soportado durante 14 años”, dijo en ‘Viva la Vida’ cuando salió de prisión. “Llegó un momento en el que yo no podía pagar la cantidad que un juez me impuso, mi culpa fue no hacer una modificación de medidas y bajar la cuantía porque nuestra relación era buena”.

Vive en Sevilla

El ex de Carmen Ordonez montó un bar y fracasó. No tuvo buena suerte en los negocios, pero es cierto que controlaba bien la televisión. En su última entrevista aseguró que su paso por la cárcel le había hecho más fuerte y le mandó un mensaje a Leli Céspedes.

“Ya me has mandado a la cárcel. Soy el padre de tus hijos, ya está bien, ¿te estás enterando? Ya está bien de machacarme. Te vi en la entrevista de ‘Viva la vida’ desde cárcel y todos los presos no te puedes ni imaginar cómo te ponían. Ahí fue cuando yo me gané a todo el patio y era el puto amo a los tres días”.