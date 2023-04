Preocupación por el estado de salud del hijo de este famoso cantante: «No te dejes morir»

El mundo del corazón es una caja de sorpresas, pero hay muchas noticias que se ven venir y esta es una de ellas. El hijo de un famoso cantante está atravesando un momento muy delicado y no quiere pedir ayuda, todo lo contrario. Su madre lleva años intentando que le incapaciten y no lo consigue porque sus amigos aseguran que se encuentra bien. ¿Qué explicación hay? Existen personas que les interesa que esté mal porque supuestamente se están aprovechando de él y de la fortuna que heredó de su padre.

La identidad del afectado

Como muchos os podíais imaginar, estamos hablando de Camilo Blanes, más conocido como Camilín. El joven atraviesa un momento extremadamente delicado. Su madre, Lourdes Ornelaes, está completamente perdida y no sabe qué hacer. En ‘Socialité’ llegaron a decir que Lourdes no tenía ayuda porque los amigos de Camilín aseguran que se encuentra bien y que todo es un invento suyo. Supuestamente quieren aprovecharse de él porque heredó una gran fortuna de Camilo Sesto. Cada vez hay más información encima de la mesa. Los datos son muy preocupantes.

Lourdes Ornelas ha roto su silencio y ha reconocido que necesita ayuda para controlar a su hijo. Solamente tiene un apoyo: su nuera. Asegura que la novia de Camilín es consciente de la situación y por ese motivo está intentando mediar. Lourdes, exmujer de Camilo Sesto, admitió que su hijo tenía problemas con determinadas adicciones. Lo que no espera era que el asunto se fuera a poner tan turbio de un momento a otro. La situación es muy grave.

Camilo Blanes recibe cientos de mensajes

Camilo ha publicado una foto muy extraña con un texto que ha hecho saltar todas las alarmas: “En casa del rey”. Estaba en la casa que heredó de su padre. Dicen que el problema no son las adicciones, que también, el problema es que no ha superado la muerte de Camilo Sesto. Por eso recurre a ciertos hábitos que son nocivos para su salud. Las imágenes que ha publicado se han llenado de comentarios de fans del cantante. Todo el mundo está preocupado por el rico heredero.

“Estás irreconocible Camilo. Tienes todo para triunfar, no te dejes morir”, le dice un usuario. Recordemos que Camilín tiene un gran talento y antes de que muriera su padre intentó ser cantante. De hecho empezó a grabar un disco en México, pero nunca completó el proyecto. “Pide ayuda, no te acabes la fortuna de tu padre teniendo un potencial grande y enfócate en el mejor camino”, le escribe otra persona que es conocedora de su talento.

Su estado es grave y preocupante

Lo último que sabíamos de Camilo Blanes es que había tenido un accidente con su bicicleta. Recordemos que estuvo mucho tiempo ingresado en la UCI. Después salió y supuestamente había aprendido la lección. Dijo que había tomado consciencia de la realidad y que no cometería los mismos errores. Inició un proceso de recuperación que nunca terminó y ahora estamos en esta situación. No se deja ayudar. No confía en su madre. Solo quiere estar rodeado de sus amigos.