La salud de Camilo Blanes vuelve a estar en el punto de mira. El hijo de Camilo Sesto ha despertado todas las alarmas a raíz de una publicación en sus redes sociales en la que se le ve con aspecto descuidado. Un post que ha generado multitud de reacciones y que ha provocado un clima de preocupación en torno al joven. Y es que hace algunos meses, efectivos del SUMMA tuvieron que acudir a su domicilio, ubicado en la localidad madrileña de Torrelodones, desde donde fue ingresado durante varios días. Desde entonces, poco se ha sabido de su estado de salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Blanes (@camiloblanesoficial)

De hecho, hace apenas unas semanas, después de que se conociera que el joven no iba a participar en la serie sobre su padre, Camilo Sesto, que prepara Atresmedia, su madre, Lourdes Ornelas confirmó que él estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. De hecho, dijo que la persona que iba a interpretar al mítico cantante, Alejandro Rato, «es un actor buenísimo», sin entrar en más detalles relativos a la ausencia de Camilo Blanes en este importante proyecto sobre la vida del cantante Camilo Sesto.

A pesar de que hasta ahora Lourdes Ornelas ha declarado que su hijo estaba bien, el último post del cantante ha hecho que la madre de Camilo Blanes rompa su silencio y muestre su preocupación por su estado. Ha sido este fin de semana durante el programa Fiesta, cuyos reporteros se han acercado hasta la casa del joven. Allí han encontrado precisamente un cartel en la puerta con un mensaje escrito por su madre. Un cartel en el que la madre de Camilo Blanes pide que dejen de acudir a la casa personas que influyen negativamente en su hijo.

Camilín ha sido captado por las cámaras en un patinete en las inmediaciones de su residencia, vestido con unos pantalones cortos y haciendo gestos como de broma. Unas imágenes que han hecho intervenir a su madre en el programa. Según ha contado Lourdes Ornelas en una llamada en directo con el periodista Aurelio Manzano, Camilo Blanes no está bien y está muy preocupada por él. «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante», ha dicho Lourdes Ornelas, que ha asegurado que es imposible comunicarse con él. «Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho», ha dicho la madre de Camilo Blanes, alarmada por la situación.