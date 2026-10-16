Ofertas flash irresistibles de Amazon, en directo: productos rebajados y última hora de los descuentos del día
Nuevas ofertas flash en tecnología, hogar, moda y otros productos del día a día
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Amazon vuelve a llenar su catálogo de descuentos este viernes 16 de octubre con nuevas ofertas flash en tecnología, hogar, moda y otros productos del día a día.
Recopilamos las promociones más interesantes, con sus precios, descuentos y características principales. Algunas ofertas estarán disponibles durante un tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que conviene estar atento a las novedades que iremos actualizando a lo largo de la jornada.
Ofertas flash irresistibles de Amazon, en directo: productos rebajados y última hora de los descuentos del día
Este proyector portátil con Android 14 y giro de 180 grados cuesta 64,97 euros en Amazon
Convertir cualquier habitación en una pequeña sala de cine es más sencillo con este proyector portátil de Magcubic. Incorpora Android 14, enfoque eléctrico, conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.4, además de un altavoz de 5 W. Su diseño permite girarlo 180 grados para adaptar la proyección a diferentes superficies. También es compatible con contenido 4K. Ahora cuesta 64,97 euros en Amazon, un 10 % menos que su precio mediano de 71,99 euros.
Este marco digital con WiFi y 32 GB de memoria cuesta 54,68 euros en Amazon
Compartir fotografías con familiares y amigos es más sencillo con este marco digital de AEEZO, que permite enviar imágenes y vídeos a distancia mediante WiFi y el software AiMOR. Cuenta con una pantalla táctil IPS con resolución de 1280 x 800 píxeles y 32 GB de memoria interna para almacenar recuerdos. Ahora está disponible en Amazon por 54,68 euros, con un descuento del 22 % sobre su precio recomendado de 69,97 euros.
Las 80 pastillas Finish Quantum para lavavajillas bajan un 29 % en Amazon
Mantener la vajilla limpia puede salir más barato con estas cápsulas Finish Quantum All in 1, diseñadas para combatir la grasa incrustada y disolverse rápidamente durante el lavado. El paquete incluye 80 pastillas para el lavavajillas y ahora cuesta 14,11 euros en Amazon, frente a los 19,99 euros de su precio recomendado. Una oferta para ahorrar en un producto de uso habitual en casa.
Esta licuadora de prensado en frío con boca de 135 mm cuesta 74,99 euros en Amazon
Preparar zumos naturales en casa es más cómodo con esta licuadora de prensado en frío de Fretta, que cuenta con una abertura de 135 milímetros para introducir frutas y verduras enteras. Tiene una capacidad de 1,8 litros, una potencia de 250 W e incluye dos vasos para servir las bebidas. Además, está fabricada sin BPA. Ahora tiene un 50 % de descuento en Amazon y cuesta 74,99 euros, frente a los 149,99 euros de su precio de referencia.
Amazon hoy, 16 de octubre: las mejores ofertas flash y descuentos en tecnología, hogar y moda
Amazon arranca este viernes con nuevas ofertas flash y descuentos en una amplia selección de productos. Desde dispositivos tecnológicos y pequeños electrodomésticos hasta artículos de moda y accesorios para el hogar, repasamos las oportunidades más interesantes del día para comprar a mejor precio.
Este nebulizador portátil y recargable para adultos y niños cuesta 28,49 euros en Amazon
Este nebulizador de AU YAT está diseñado para utilizarse tanto en casa como durante los viajes. Es recargable y silencioso, y puede utilizarse con adultos y niños. Además, incluye dos mascarillas y una boquilla para adaptarse a diferentes necesidades. Ahora está disponible en Amazon por 28,49 euros, un 11 % menos que su precio mediano de 31,99 euros.