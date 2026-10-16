Amazon vuelve a llenar su catálogo de descuentos este viernes 16 de octubre con nuevas ofertas flash en tecnología, hogar, moda y otros productos del día a día.

Recopilamos las promociones más interesantes, con sus precios, descuentos y características principales. Algunas ofertas estarán disponibles durante un tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que conviene estar atento a las novedades que iremos actualizando a lo largo de la jornada.

Ofertas flash irresistibles de Amazon, en directo: productos rebajados y última hora de los descuentos del día