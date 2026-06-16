El increíble secreto oculto bajo el gimnasio de un instituto: estudiantes descubren una mansión de 1.800 años

Escuchar historias ocultas acerca de lo que puede haber debajo del gimnasio de tu instituto parece sacado de una película, pero lo que vivieron unos alumnos de la Escuela Científica Secundaria Cavour, cercano al Coliseo, ha sorprendido a propios y extraños.

La situación, que comenzó como una expedición clandestina por parte de unos estudiantes traviesos, acabó con el descubrimiento de una vivienda aristocrática romana de unos 1.800 años de antigüedad. Los pasillos y las cámaras revelaron que pertenecía a una villa del siglo II y, en cuanto a sus dueños, también se halló una inscripción que probablemente pertenecía a la familia Umbrius, que podría haber procedido de una región no lejos de Pompeya.

Una vez hallada la vivienda, avisaron a Claudia Marino, profesora de historia y latín en la escuela. Bajó al sótano acompañada de compañeros y encontró una puerta de hierro que siempre estaba cerrada con llave. Un poco después, encontraron la vivienda y fue entonces cuando llamaron a las autoridades.

También había mosaicos muy bien conservados, restos de pintura romana y vestigios de habitaciones y pasillos que pertenecieron a familias adineradas. En la misma vivienda, también se encontraron varios grafitis más recientes hechos por estudiantes, turistas y otros exploradores subterráneos del siglo XX.

Abrir al público

Ya que la estructura se encuentra muy por debajo de los terrenos del centro educativo, hasta el momento solo se ha excavado una sección, dejando la puerta abierta a futuras campañas arqueológicas. La dirección del instituto y los organismos públicos ya están colaborando para un plan de apertura al público que tendrá a los alumnos como protagonistas, al poder asumir el papel de guías e intérpretes del yacimiento.

Es cierto que, en la última excavación, los investigadores recuperaron 48 cajas llenas de objetos, entre los que se incluyen un ánfora y varias copas. A pesar de estas buenas noticias, los investigadores aseguran que queda mucho trabajo por hacer para recuperar por completo la instalación.