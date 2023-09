Duro comunicado de la AEMET: las lluvias que llegan no son normales y preocupan mucho

La AEMET ha lanzado un duro comunicado que ha dejado a toda España en shock, las lluvias que llegan no son normales y preocupan mucho. Los expertos en el arte de predecir el tiempo miran con sorpresa los mapas que crean la próxima previsión. Lo que no espera supondrá una bajada significativa de las temperaturas ante la llegada de unas lluvias que no son normales y preocupan mucho. Según la AEMET, la previsión que nos espera es altamente peligroso y ha hecho saltar todas las alertas.

Para la última semana de septiembre no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones. Las temperaturas probablemente sean superiores a las habituales en buena parte de la Península, salvo zonas del interior, y en ambos archipiélagos. pic.twitter.com/pnCbF8F6P1 — AEMET (@AEMET_Esp) September 8, 2023

La semana que viene tocará preparar el paraguas ante lo que estamos a punto de vivir, el mal tiempo será una realidad durante unos días en los que las lluvias acabarán siendo las principales protagonistas. Un mal tiempo que preocupa mucho a la AEMET que ha optado por lanzar un duro comunicado.

Tal y como advierte la AEMET en sus redes sociales: «La próxima semana será más lluviosa de lo normal en amplias zonas de la Península, especialmente en la mitad norte e interior oriental. En cuanto a las temperaturas, serán propias de la época o algo frescas en el interior peninsular y más cálidas de lo normal en el resto del país”.

Las lluvias serán especialmente abundantes en unas zonas de España que se preparan para lo peor, después de haber leído el comunicado de la AEMET: “La semana del 18 al 24 de septiembre, con los modelos de predicción actuales (del ECMWF) en la mano, será más lluviosa de lo normal en el noroeste de la Península, Cantábrico y Pirineos. Ambiente más frío de lo normal en puntos del interior y cálido en el área mediterránea y los archipiélagos”.

Estas serán las zonas más afectadas por unas lluvias que pueden ir cayendo de forma abundante. Según explican los expertos la tendencia seguirá hasta finales del mes, en un septiembre que será especialmente lluvioso según advierten los profesionales de la AEMET en estas primeras jornadas.

La lluvia nos acompañará ya hasta finales de mes tal y como parecen indicar los mapas del tiempo: «Para la última semana de septiembre no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones. Las temperaturas probablemente sean superiores a las habituales en buena parte de la Península, salvo zonas del interior, y en ambos archipiélagos».