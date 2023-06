El drama de una famosa actriz española y un perro en el peor estado: «Es como robar a un niño»

La conocida actriz de la serie juvenil Física o Química, Angy Fernández, se ha visto envuelta en una tragedia animal. La artista rescató un pequeño perro de raza Yorkshire Terrier en unas pésimas condiciones en la puerta de una finca. La artista se encontró con el animal por casualidad y no quiso abandonarlo así que lo rescató y compartió la historia a través de sus redes sociales donde se ha hecho viral en toda España.

«No sé si quedarmelo. Noel está muy mayor y yo tengo un trabajo tan inestable que ya me cuesta organizarme con mi Noelito… En cuanto sepa como está, os cuento y este finde decidiré qué hacer. Aún así si alguien le quiere dar un hogar que me lo haga saber. Es un amor», dijo la actriz.

«Me dicen que no hay nada que hacer. Lo correcto no era llevarle al veterinario y leerle el chip para que llamen a los dueños. Pensaba que no tendría chip y me lo podría quedar, pero no es así. Ya no hay vuelta atrás. A pesar de que estuviera en pésimas condiciones, quieren al perro, y a pesar de las pruebas que tengo, me dicen que no es suficiente y se puede tardar muchísimo en conseguir que les quiten a los animales. Me dicen que realmente no se puede hacer nada que la ley es un fraude», lamentó.

Por último, Fernández expresó a través de sus redes sociales que lo sentía mucho y que lamentaba no poderle dar una vida mejor al perro. «No he sabido hacerlo como se tiene que hacer para rescatar a un animal. Lo siento de corazón… Estoy cabreada y triste».

El pequeño can, según relata la actriz, estaba «lleno de rastas, enredos, sucio y oliendo muy mal» cuando se lo encontró. Por ese motivo, Fernández le preguntó a una mujer que vivía en el lugar del abandono si era suyo. A lo que le respondió que creía que era de unas personas que tenían más perror y no los trataban bien.

La artista, en vez de dejarlo allí, se lo llevó y le cortó el pelo y lo lavo. «Le daban miedo los demás perros, y quería que le protegieramos. Ha pasado una noche agitado, y ha comido con ganas. Está muy contento, quiere jugar mucho. Yo creo que debe tener menos de un año…», ha explicado la actriz en sus redes.

Física o Química

La serie donde actuó Angy Fernández se convirtió en el año 2008 en una de las preferidas de los adolescentes y el éxito continuó después de siete temporadas y más de ochenta episodios. Pero en junio de 2011 el Instituto Zurbarán cerró sus puertas y se convirtió en una de las series de adolescentes más recordadas junto Al salir de clase que duró cinco temporadas.