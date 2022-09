David Broncano triunfa con su programa ‘√’, un espacio que ha logrado el aplauso de la crítica, pero no ha conseguido sentar a dos invitados famosos. Nombres propios que han decidido no airear su vida personal tal y como hacen los que se sientan frente a Broncano y su público. No es fácil ponerse frente a las cámaras en un formato de preguntas y respuestas, literalmente se desnudan ante el presentador, al menos en cuanto a ideas y vida privada, con lo cual, es normal que haya tenido más de un desplante.

David Broncano no ha conseguido llevar a ‘La Resistencia’ a estos dos invitados

Llegar a un programa como ‘La Resistencia’ no es fácil, aunque con un presentador como David Broncano al frente puede ser más ameno. El espacio se basa en una serie de entrevistas marcadas por un gran sentido del amor por parte del presentador y de los que llegan dispuestos a pasarlo muy bien.

Es un tipo de espacio televisivo que despierta el interés de un público que conoce bien las posibilidades de cada uno de los asistentes. Hay veces que el morbo nos puede y no queremos perdernos a este invitado estrella. Saber un poco más de los famosos o conocer detalles tan íntimos que solo Broncano es capaz de sacar a la luz es algo que ha generado grandes expectativas.

No obstante, por mucho que beneficie a ambas partes la llegada de determinados famosos al plató. Los que llegan se dan a conocer un poco más promocionan sus nuevos proyectos y nos permiten ver su mejor cara. Por el contrario, el programa gana audiencia en cada una de las entrevistas.

David Bisbal el cantante que salió de operación triunfo para comerse el mundo ha decidido no pasar por el programa. A diferencia de sus compañeros de programa que sí que quisieron contar sus intimidades a Broncano. El de Almería ha declinado la invitación al programa o no está dispuesto a ir bajo ningún concepto, al menos, de momento.

Otro de los nombres que parece que tampoco quiere compartir plató con Broncano es Froilán. El miembro de la casa real que podría contar más de una intimidad de la familia tampoco pisará ‘La resistencia’ prefiere seguir estudiando y ganándose la vida con su esfuerzo que ganando más fama y popularidad. El joven tampoco pasará por el programa en una decisión que su familia comparte.