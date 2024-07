La decisión más drástica de Anabel Pantoja tras enterarse de la ‘deslealtad’ de su novio

Anabel Pantoja ha tomado una decisión contundente en medio de la tormenta mediática que rodea su relación con David Rodríguez. La sobrina de Isabel Pantoja ha decidido marcharse de vacaciones fuera de España junto a su novio, ignorando las críticas y los rumores que los han perseguido recientemente. En el programa ‘Ni que fuéramos’ se aseguró que David ha sido desleal a Anabel, pero él ha negado rotundamente las acusaciones y está dispuesto a emprender acciones legales.

La pareja, que recientemente desveló el sexo de su primera hija en común, organizó una fiesta en honor al 38 cumpleaños de Anabel. En este evento especial, rodeados de amigos y familiares, anunciaron con gran alegría que esperan una niña. Esta noticia fue celebrada con entusiasmo por sus seguidores y seres queridos. Pero, ¿qué ha pasado para que haya tanta polémica? La influencer no está dispuesta a seguir aguantando ataques que considera injustos, por eso quiere que el escándalo se frene cuanto antes.

Pocos días después de compartir la feliz noticia, ‘Ni que fuéramos’ puso en peligro la felicidad de los enamorados al destapar una presunta infidelidad de David Rodríguez. Según el programa, esta no sería la primera vez que David habría engañado a Anabel, pero en esta ocasión las pruebas presentadas eran especialmente contundentes. Incluso, una joven llamada Mari Ángeles apareció en el programa para contar detalles de sus supuestos encuentros con David.

¿Quién es Mari Ángeles?

Mari Ángeles, una joven andaluza que trabaja en Almodóvar del Río, aseguró haber tenido una relación con David antes de que él comenzara su historia con Anabel. «Nos conocíamos desde hace tiempo y nuestra relación continuó hasta que él comenzó a salir con Anabel», afirmó en el espacio capitaneado por María Patiño. Detalló un encuentro donde supuestamente se besaron y pasaron tiempo juntos en un pantano, aunque luego corrigió su relato para proteger a terceras personas.

Frente a estas acusaciones, Anabel Pantoja ha decidido no pronunciarse públicamente. En lugar de ello, ha optado por hacer las maletas y alejarse de España, buscando tranquilidad en el paraíso caribeño de Samaná, en República Dominicana. A través de sus redes sociales, la pareja ha compartido imágenes disfrutando de playas de ensueño y románticas puestas de sol, mostrando una unidad y felicidad que contrasta con los rumores que los rodean.

La decisión de Anabel Pantoja

Anabel, al no desmentir ni confirmar las acusaciones, ha dejado claro que confía en David, acompañándolo en este viaje de desconexión. La decisión de no enfrentarse a los rumores públicamente habla de una estrategia para proteger su relación y su bienestar emocional.

David Rodríguez, por su parte, ha respondido con firmeza a las acusaciones de infidelidad. Desde República Dominicana, envió un mensaje a Belén Esteban, colaboradora y amiga de Anabel, en el que expresó su indignación y anunció que tomará medidas legales contra Mari Ángeles por sus declaraciones.

El futuro de Anabel Pantoja y David Rodríguez aún es incierto en medio de esta controversia, pero su decisión de escapar juntos a un lugar paradisíaco sugiere que están dispuestos a enfrentar los desafíos unidos. Anabel ha optado por la tranquilidad y el amor, eligiendo confiar en su pareja y disfrutar de momentos íntimos lejos del ruido mediático.

Mientras la pareja disfruta de su tiempo en Samaná, los seguidores de la sevillana esperan con interés el desenlace de esta historia.

Belén Esteban llegó a dudar de David Rodríguez

Belén Esteban es íntima amiga de Anabel Pantoja y siempre se ha caracterizado por dar la cara por ella en las diferentes polémicas que han rodeado a su personaje público. Sin embargo, la colaboradora no pudo evitar su sorpresa al descubrir todas las pruebas que había reunido su programa para demostrar los presuntos engaños sentimentales de David Rodríguez.

María Patiño explicó que sus compañeros habían conseguido fotografías, vídeos y grabaciones de audio que demostraban una presunta relación entre el fisioterapeuta y María Ángeles. La presentadora convenció a la joven para que confirmase sin ningún pudor el idilio que había tenido con el novio de Anabel. La joven andaluza admitió que llegó a enamorarse de David, por eso en un primer momento no quería llamar la atención de la prensa e intentó esconder esta historia.

David Rodríguez está dispuesto a pedir ayuda a la justicia para frenar todo lo que ha pasado en las últimas semanas. Sigue defendiendo que no es un personaje público y que no tiene que aguantar ciertas cosas porque nunca ha comercializado con su vida y su obligación no es dar explicaciones.