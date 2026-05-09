Carlos Cuadrado, criminólogo y psicólogo forense: «El psicópata integrado no te asusta, te conquista»

Puede que el peligro no llegue con cara de monstruo; puede llegar con seguridad, halagos, interés aparente y una capacidad extraordinaria para decirte justo lo que necesitas oír. Ésa es una de las ideas más inquietantes que deja Carlos Cuadrado, criminólogo y perito forense, en esta entrevista: el psicópata más difícil de detectar no siempre es el asesino de las películas, sino el que funciona en pareja, en el trabajo, en la familia o en un grupo de amigos.

Cuadrado habla del «psicópata integrado»: alguien que puede parecer encantador al principio, pero que observa, recoge información y aprende dónde están tus heridas. En una relación, puede interesarse por tu vida no para cuidarte, sino para saber cómo manipularte después; en el trabajo, puede seducir con promesas, estatus o seguridad hasta conseguir lo que necesita. Y cuando su objetivo está cumplido, aparece otra cara: la mentira improvisada, el contraataque, el aislamiento, la culpabilización y, en los casos más dañinos, una lenta demolición emocional.

Puede ser brillante, funcional, incluso admirado. Esta idea conecta con una de las referencias clásicas sobre el tema, Hervey Cleckley, autor de The Mask of Sanity, obra que popularizó la imagen del psicópata como alguien capaz de parecer normal, encantador y socialmente adaptado mientras oculta una profunda frialdad emocional. También Robert D. Hare, creador de la conocida Psychopathy Checklist-Revised, convirtió el estudio de la psicopatía en una referencia forense internacional; la PCL-R se basa en entrevista semiestructurada, revisión de expedientes e información colateral, no en conclusiones rápidas ni en tests caseros.

Cuadrado insiste en algo esencial: no se trata de llamar psicópata a cualquiera que nos haga daño. La palabra se ha usado tanto que corre el riesgo de perder precisión. La investigación científica también muestra que las cifras varían mucho según el instrumento utilizado: una revisión sistemática y metaanálisis de 2021 estimó una prevalencia general del 4,5%, pero reducida al 1,2% cuando se usa la PCL-R, considerada uno de los estándares más exigentes.

Entonces, ¿qué señales deberían ponernos alerta? Según Cuadrado, no hay una fórmula mágica, pero sí patrones que conviene mirar con calma: personas que ocultan su entorno, que aíslan, que mienten con rapidez, que convierten tus dudas en culpa, que prometen mucho y cumplen poco, que usan tus inseguridades contra ti o que parecen demasiado perfectas demasiado pronto. Pero quizá su advertencia más poderosa es que cuando varias personas que te quieren te dicen «cuidado», tal vez están viendo desde fuera lo que tú no puedes ver desde dentro.

El psicópata integrado no siempre entra destruyendo. A veces, de hecho con frecuencia, entra cuidando, escuchando, adulando. Y cuando te empiezas a dar cuenta, ya sabe demasiado de ti.

Ver la entrevista completa merece la pena por una razón: después de escuchar a Carlos Cuadrado, quizá mires de otra forma ciertas relaciones, ciertas promesas y ciertos encantos demasiado perfectos.