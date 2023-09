Así es como se ha enterado Jorge Javier Vázquez de que va a ser el padrino de la boda de Isa Pantoja

Antes de enterarse de la repentina cancelación de ‘Cuentos Chinos’, Jorge Javier Vázquez recibió una agradable noticia que le pilló completamente desprevenido. El presentador descubrió que Isa Pantoja quería que fuese el padrino de su boda con Asraf Beno, que se celebrará el próximo 13 de octubre. La colaboradora soñaba con que este puesto lo ocupase su hermano, el conocido Kiko Rivera, pero en estos momentos no tiene ningún tipo de relación con él y todo hace pensar que la ruptura no tiene solución.

Isa se ha visto más sola que nunca porque su madre también ha declinado la invitación. Fue entonces cuando pensó que una buena opción sería invitar a Jorge Javier Vázquez. Considera que es una de las pocas personas que nunca le ha dado la espalda. Lo cierto es que el comunicador ha estado con ella en sus peores momentos televisivos, le ha dado la mano y ha apoyado a sus argumentos. La joven se ha sentado en numerosas ocasiones en ‘Viernes Deluxe’ y siempre ha contado con el respaldo del catalán.

Jorge Javier Vázquez da explicaciones

Jorge Javier Vázquez ha explicado que será el padrino de la boda de Isa Pantoja porque está «cansado» de los rechazos que ha recibido. Recordemos que la tertuliana tiene problemas con su madre, con su hermano y con su cuñada Irene Rosales. De hecho en su momento se especuló con una posible mala relación con su familia política. Asraf Beno enseguida desmintió la noticia y aseguró que sus padres aceptaban a Isa, pero todavía hay gente que piensa lo contrario. Anuar Beno, hermano de Asraf, dio unas declaraciones que resucitaron estos rumores, por eso todavía hay tantas dudas.

Jorge Javier ha desvelado cómo se enteró de que Isa le había elegido. «Yo estaba en Creta de vacaciones, era viernes por la noche y había ‘Deluxe’. A la mañana siguiente me despierto con mensajes y me dicen: qué bonito lo de Isa Pi. Después me enteré por la tele de que iba a ser el padrino», declaró en ‘Cuentos Chinos’. La tertuliana reconoció que no se había puesto en contacto con él de forma directa porque le daba pudor y pensaba que no iba a aceptar.

El nacimiento de una bonita amistad

Isa Pantoja iba a colaborar con Jorge Javier Vázquez en ‘Cuentos Chinos’. El programa ha sido cancelado, pero el vínculo que han creado se mantiene firme. «Acepté ser el padrino porque dije mira, esta niña ha recibido tantos feos en su vida que en lo que de mí dependa, voy. Le hago de padrino y estoy a su disposición en lo que quiera contar conmigo. Puedes contar conmigo para lo que quieras», le dijo en un tono muy serio.

Isa Pantoja rompe con su madre

Después de fortalecer su alianza con Jorge Javier Vázquez, Isa ha dejado claro que no quiere que nadie ataque a su madre por la decisión que ha tomado de no ir a su boda. «Si yo no la juzgo, no quiero que la juzgue la gente. Sus razones tendrá y la respeto, pero me gustaría que viniera, lo que pasa es que ya más no puedo hacer». El presentador se ha comprometido a dar lo mejor de él durante el evento.