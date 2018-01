La Guardia Civil define a ‘El Chicle’ como un criminal “muy avispado” y dice que la “falta de pruebas” retrasó su detención

El coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbi, ha calificado a José Enrique Abuín Gey, ‘El Chicle’, detenido el pasado 29 de diciembre tras el intento de secuestro de una joven en Boiro y autor confeso de la muerte de Diana Quer, como un “criminal muy avispado”.

A este hecho y a la “falta de pruebas”, junto a la coartada que le dieron su mujer y sus cuñados en relación con lo que hizo el día en que desapareció Diana Quer -en la madrugada del 22 de agosto de 2016- ha atribuido el que no se procediese antes a su detención a pesar de que en noviembre de hace dos años ya se le consideraba “el principal sospechoso”.

Sin embargo, fue “una grave filtración a la prensa”, en palabras del coronel jefe de la Comandancia de A Coruña, Francisco Javier Jambrina, lo que obligó a la Guardia Civil -una vez que se hiciese público un intento de secuestro en Boiro y la llegada de efectivos de la UCO- “a reaccionar rápidamente” y detener a ‘El Chicle’ y su mujer en la mañana del 29 de diciembre.

“Punto débil” de la investigación

Sobre el caso de Diana Quer, el coronel jefe de la UCO ha aclarado, en rueda de prensa, que “en noviembre de 2017 ya no tenían “ninguna duda” de la relación de ‘El Chicle’ con la desaparición de Diana Quer y que la única incógnita era si había actuado “solo”.

Con todo, ha admitido que “el punto débil” de su investigación era “la gente que le había dado cobertura”, ha apuntado en referencia a la mujer del detenido y sus cuñados, que ofrecieron una coartada sobre dónde se encontraba la noche que desapareció la joven madrileña.

En una investigación en la que se llegaron a analizar “más de dos millones de datos”, en alusión al estudio que se hizo de móviles y el visionado de 40 cámaras, la Guardia Civil ha reconocido que la denuncia de la joven que alertó de su intento de secuestro en Boiro permitió “ver nexos” con el caso de Diana Quer en una investigación en la que se tenía ya a ‘El Chicle’ bajo vigilancia.

De él, el coronel jefe de la UCO ha explicado que es alguien “relativamente profesional en el mundo de la delincuencia”. Como dato, ha señalado que “para sortear” la investigación dejó su móvil -que facilitó a la Benemérita, pero “reseteado”, conversaciones “preparadas” entre él y su mujer. “Es alguien que sabe que lo tiene que hacer”, ha sentenciado.

Preguntado, por otra parte, en qué medida afectó que se decretase por parte del juzgado el archivo provisional del caso de Diana Quer, el responsable de la Benemérita ha dicho que es “fácil” plantear esta cuestión ahora “cuando se ha llegado al final del relato”.

“El juez solo atiende a pruebas”, ha insistido al respaldar la actuación judicial, pero también de los investigadores. “No faltaron recursos, ni ganas”, ha insistido.