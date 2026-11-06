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Una noche de nervios, dificultad para conciliar el sueño o molestias digestivas al acostarse pueden acabar con la misma decisión: comprar una planta para dormir. Sin embargo, valeriana, pasiflora y melisa no son productos intercambiables, ni todos sus preparados cuentan con el mismo respaldo. La elección requiere conocer qué está dificultando el descanso y qué contiene exactamente el producto.

La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat) propone abordar la Fitoterapia de forma individualizada, teniendo en cuenta los síntomas, su duración, los hábitos de sueño y los tratamientos que ya utiliza cada persona. El objetivo es valorar cuándo puede aportar ayuda y cuándo es necesario investigar la causa de las dificultades para dormir.

Valeriana: una ayuda para la tensión nerviosa leve y el descanso

La valeriana es una de las plantas más utilizadas en Fitoterapia para aliviar la tensión nerviosa leve y favorecer el descanso. Determinados extractos de su raíz cuentan con estudios que respaldan su uso para mejorar la calidad del sueño y reducir el tiempo necesario para conciliarlo, aunque los resultados no son iguales para todos los preparados ni para todas las personas. Por eso, elegir valeriana requiere algo más que reconocer su nombre en un envase.

La forma de preparación y las características de cada persona importan a la hora de valorar su utilidad. El asesoramiento profesional permite orientar esa elección y situar la Fitoterapia dentro de un cuidado del descanso adaptado a cada caso.

Pasiflora: ayuda tradicional ante el estrés leve

La pasiflora se utiliza tradicionalmente en Fitoterapia para aliviar síntomas leves de estrés mental y ayudar a dormir. Su aportación se sitúa en el acompañamiento de esa tensión cotidiana que puede dificultar la relajación al final del día.

Cuando las preocupaciones se prolongan hasta la hora de acostarse, puede valorarse como una ayuda dentro de una rutina de descanso. La elección del preparado debe tener en cuenta la intensidad y duración de las molestias, así como los tratamientos que utiliza la persona. Su uso tradicional no garantiza una respuesta igual en todos los casos ni sustituye la atención de un problema persistente de sueño.

Melisa: apoyo al descanso y al bienestar digestivo

La melisa se emplea tradicionalmente para aliviar síntomas leves de estrés y favorecer el sueño. Además, tiene un uso tradicional para molestias digestivas leves, como la hinchazón y los gases. Esta doble aplicación resulta de interés cuando la persona refiere tanto tensión cotidiana como incomodidad digestiva al final del día.

El asesoramiento profesional permite valorar si la melisa es una opción adecuada según las molestias que predominan. Su elección debe responder a las necesidades de cada persona, sin dar por hecho que las dificultades para dormir tienen siempre un origen digestivo ni que una misma planta resolverá ambos problemas.