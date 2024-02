Si eres mujer, estos son los mejores ejercicios para perder peso a los 50 años

Fact checked

Si estás a punto de cumplir 50, aún estás a tiempo de adelgazar si es tu objetivo. Claro que no es tan fácil como en la juventud, pero eso no significa que, con trabajo, no puedas deshacerte de esos kilos de más. Con estos ejercicios para perder peso a los 50 años estamos seguros de que lograrás grandes resultados en meses.

Antes de entrar en detalles, hay que hacer algunas apreciaciones. Los 50 años suelen asociarse a la menopausia, ese proceso natural por el cual la mujer deja de ser fértil. Éste implica una serie de cambios corporales y orgánicos que alteran el normal funcionamiento del metabolismo y deben ser «corregidos» a través de la actividad física y una alimentación saludable.

Los mejores ejercicios para perder peso en mujeres a los 50 años

¿Por qué aumento de peso con la edad?

Incluso varios años antes de cumplir los 50 notarás que tu cuerpo se ralentiza, y que aunque entrenes te cuesta más adelgazar. Lejos de rendirte, deberías insistir. A esta edad, es indispensable entrenar varias veces a la semana para acelerar el metabolismo basal. Es decir, la capacidad del organismo para quemar calorías aún cuando descansas. Cuanto más rápido es el metabolismo basal, menos probable es que subas de peso. Podrás comer más y más variado, y con la seguridad de que no vas a engordar.

Así evitarás la acumulación de grasa y líquido en zonas localizadas como el glúteo, las piernas o el abdomen. Esas partes del cuerpo suelen ser las principales víctimas del consumo frecuente de alimentos ultraprocesados y la falta de actividad física. Ingiere sólo aquellos alimentos que te proporcionan los nutrientes imprescindibles y, por lo demás, adopta estos ejercicios completos.

5 ejercicios a aplicar

Sentadillas

No hay plan de tonificación muscular y adelgazamiento que no incluya las sentadillas. Son el mejor ejercicio para el tren inferior. Puedes realizarlas solamente levantando tu peso o con algo de peso adicional. En la sentadilla bien hecha, la espalda deberá mantenerse recta con los pies a la anchura de los hombros. Baja como si te sentaras, sin mover las rodillas hacia adelante.

Si vas a sumar un poco de peso extra, puedes hacerlo con un chaleco, con unas pesas o con unas mancuernas.

Plancha: ejercicios para perder peso



Al principio podría parecerte que la plancha no es exigente. En pocos segundos cambiarás de opinión, por supuesto. Con ella entrenas todos los músculos centrales del cuerpo, el llamado core.

Debes echarte en el suelo sobre una colchoneta, boca abajo, doblando los codos unos 90°, alineándolos con los hombros y apoyándote en los antebrazos y los pies. Aguanta un minuto y sube. Así, tienes que repetir la plancha unas tres o cuatro veces. Cuanto más tiempo soportes, mejor será para el core.

Burpees

Son uno de los ejercicios más complejos. Algunas mujeres se niegan a practicarlos. Pero vamos a decirte algo; si pretendes adelgazar realmente, casi no hay entrenamientos superiores a los burpees. Esta actividad física de altísima intensidad combina beneficios aeróbicos y anaeróbicos y conlleva grandes grupos, como los de los brazos, las piernas, los glúteos, el pecho y el core.

Elíptica: ejercicios para perder peso



¿Te gustaría entrenar en casa y no sólo en el gimnasio, pero prefieres las máquinas? A los ejercicios anteriores deberías sumarle, entonces, la máquina elíptica. Si es tu favorita puedes comprar una para entrenar mientras disfrutas de tus series y películas. Asegúrate de hacer al menos 30 minutos de elíptica al día, entre tres y cuatro veces a la semana, a un muy buen ritmo.

Marcha nórdica

La marcha nórdica es una de las últimas modas de entrenamiento entre los «mayores». Y es tendencia porque cualquiera puede aprovechar sus ventajas aunque no tenga tanta preparación previa. Es un ejercicio cardiovascular que permite perder peso, previniendo al mismo tiempo enfermedades de esta clase y lesiones como consecuencia del impacto en suelos duros.

Otras actividades a considerar

Ejercicios aeróbicos

Sal a caminar o correr si estás en condiciones de hacerlo. Eso aumentará quemar de calorías y acelerará el metabolismo basal. Camina un mínimo de una hora al día, y así puedes pasear y entrenar en simultáneo ahora que tienes más tiempo libre.

Usa las mancuernas

Puedes comprar unas mancuernas para ejercitarte en casa. Son casi infinitos los movimientos que habilitan, por lo que deberías buscar algunas rutinas en Internet y adoptarlas en tu día a día, dedicándole al menos media hora cada jornada a utilizarlas.

Yoga

Al contrario de lo que creerías, el yoga puede ayudarte a adelgazar. Esta actividad tanto física como mental rejuvenece el cuerpo, retrasando el envejecimiento y la subida de peso como consecuencia de un organismo ralentizado. Tendrás más equilibrio, mejorando tu agilidad y flexibilidad, y podrás llevar la coordinación entre tu cerebro y tus músculos a nuevos niveles.

Con estos ejercicios, actividades complementarias y una alimentación saludable, podrás llegar a tu peso ideal muy pronto.

El entrenamiento perfecto depende de cada uno, por lo que deberías recurrir a un profesional para que pueda guiarte.