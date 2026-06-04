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El denominado Hard-Flaccid Syndrome (HFS) o Síndrome de pene rígido-duro, es una entidad clínica relativamente reciente y poco conocida, caracterizada por la presencia de un pene anormalmente firme o semi-rígido en estado de reposo, acompañado de síntomas sexuales, urinarios, perineales y psicológicos. Este síndrome ha ganado visibilidad en los últimos años, especialmente en varones jóvenes, aunque sigue siendo una condición infradiagnosticada y sin criterios clínicos bien establecidos.

La información disponible sobre este síndrome procede fundamentalmente de series de casos, informes clínicos aislados y, más recientemente, de una revisión sistemática que ha recopilado la evidencia existente hasta la fecha. En este sentido, el conocimiento actual se basa principalmente en el trabajo de Pang y colaboradores, quienes realizaron una revisión sistemática de la literatura en el año 2025 con el objetivo de analizar la fisiopatología, la presentación clínica y las opciones terapéuticas del HFS.

Fisiopatología del HFS

Según este análisis, el HFS no debe entenderse como una enfermedad única y bien definida, sino como un síndrome complejo, probablemente multifactorial, en el que interactúan mecanismos neurovasculares, musculares y psicológicos.

La ausencia de guías clínicas, junto con la heterogeneidad de los síntomas y la falta de familiaridad entre los profesionales sanitarios, hacen que su diagnóstico y manejo supongan un verdadero reto en la práctica clínica actual.

Uno de los puntos más importantes —y más interesantes desde un punto de vista académico— es que la fisiopatología de este síndrome no está completamente aclarada. Sin embargo, la revisión sistemática propone un modelo integrador bastante coherente.

El mecanismo más aceptado es el siguiente:

1. Evento inicial (habitualmente traumático)

En muchos casos existe un antecedente claro: masturbación agresiva, relaciones sexuales intensas, maniobras como jelqing, lesiones locales o incluso procedimientos no convencionales. Este evento actuaría como desencadenante.

2. Cascada neurovascular

Tras ese microtrauma, se produciría inflamación local, afectación del nervio pudendo o de la microvasculatura y alteración del flujo sanguíneo peneano. Esto genera un entorno de hipoxia tisular relativa y disfunción neurosensorial.

3. Espasmo del suelo pélvico

Un punto clave —muy relevante clínicamente— es el desarrollo de hiperactividad muscular y espasmo del suelo pélvico.

Este espasmo aumenta la presión intracavernosa en reposo, lo que explica el fenómeno central del síndrome: un pene parcialmente rígido en estado flácido.

4. Disfunción neuro-refleja (modelo de Goldstein)

Una hipótesis particularmente interesante propone la activación anómala del reflejo pélvico-pudendo-hipogástrico. Este reflejo podría activarse a distintos niveles: pene (órgano terminal), periné, raíces nerviosas (L5-S1), médula espinal o cerebro. Esto explicaría por qué algunos pacientes presentan asociación con radiculopatía, hernias discales y dolor lumbar o ciático.

5. Componente psicológico (círculo vicioso)

Finalmente, el síndrome entra en un bucle de retroalimentación: síntomas físicos que generan ansiedad, ansiedad que aumenta el tono simpático y, a su vez, más actividad simpática que provoca más espasmo y más síntomas.

Este modelo recuerda claramente al eje intestino-cerebro en el síndrome de intestino irritable, y algunos autores incluso sugieren un posible «eje pene-cerebro».

Desde mi punto de vista clínico, este es probablemente el núcleo real del síndrome: una disfunción neuro-muscular amplificada por el sistema nervioso central.

Causas: ¿qué lo desencadena?

Aunque no todos los casos tienen una causa clara, la revisión identifica factores recurrentes.

Entre los traumatismos locales destacan la masturbación agresiva, las relaciones sexuales intensas, el jelqing, los estiramientos peneanos y las microlesiones cutáneas.

Entre los factores neurológicos figuran la hernia o protrusión discal —especialmente a nivel L5-S1—, la radiculopatía y la irritación del nervio pudendo.

También se han descrito factores iatrogénicos o no convencionales, como determinadas terapias alternativas (TEAT, luz roja) o manipulaciones sin base científica.

Por último, destacan factores psicológicos como la ansiedad, la hipervigilancia corporal y el estrés.

Un dato interesante es que, en diversas encuestas, hasta un 58% de los pacientes identifica un evento desencadenante, lo que refuerza el papel del trauma inicial.

Síntomas: un cuadro multisintomático

El Hard Flaccid Syndrome no es solo un signo físico, sino un síndrome multisintomático.

Entre los síntomas peneanos destacan el pene rígido en reposo —considerado la clave diagnóstica—, la sensación de encogimiento, cambios en la forma o el tamaño, glande frío, blando o insensible y alteraciones de la sensibilidad.

Los síntomas sexuales incluyen disfunción eréctil, disminución de la libido, pérdida de erecciones matutinas, dificultad para mantener la erección y eyaculación dolorosa.

A nivel perineal son frecuentes el dolor perineal, la sensación de tensión o rigidez y el disconfort del suelo pélvico. Entre los síntomas urinarios pueden aparecer chorro débil, urgencia o frecuencia urinaria y dificultad miccional.

También se describen síntomas neurosensoriales como entumecimiento, disestesias y sensación de frío. En el plano psicológico son habituales la ansiedad, la depresión y la preocupación constante.

En algunas series, hasta el 75% de los pacientes presenta ansiedad o depresión, lo que no es anecdótico, sino estructural en el síndrome. Clínicamente, esto se parece mucho más a un síndrome de dolor pélvico crónico con componente sexual que a una patología puramente vascular.

Tratamiento: un enfoque necesariamente multimodal

Uno de los puntos más importantes —y donde creo que como clínicos debemos ser honestos— es que no existe un tratamiento curativo estándar. La estrategia actual se basa en tratar diferentes componentes del síndrome.

El tratamiento farmacológico incluye inhibidores PDE5 como tadalafilo o sildenafilo, ansiolíticos, antidepresivos y antiinflamatorios. El beneficio suele ser parcial o moderado.

La fisioterapia del suelo pélvico, basada en técnicas de relajación muscular, reeducación del tono y terapia manual especializada, constituye uno de los pilares terapéuticos más relevantes.

La terapia psicológica se centra en el manejo de la ansiedad, la terapia cognitivo-conductual y las estrategias de afrontamiento. Su papel es fundamental para romper el círculo vicioso.

Entre las terapias físicas destacan las ondas de choque de baja intensidad y distintas técnicas combinadas.

Por último, cuando es posible identificar el origen concreto del problema, se plantea un tratamiento etiológico. En casos seleccionados, la cirugía de una hernia discal o el tratamiento de una radiculopatía pueden resultar resolutivos.

Resultados: realistas, pero limitados

Los datos disponibles muestran que pocos pacientes logran una resolución completa de los síntomas. La mayoría presenta mejorías parciales y la satisfacción con los tratamientos suele ser limitada.

Solo una minoría de pacientes en las series publicadas alcanza la desaparición completa de los síntomas.

Esto refuerza la idea de que el HFS es un síndrome funcional complejo y no una lesión estructural simple.

Reflexión clínica

El HFS probablemente representa una nueva expresión del espectro de disfunción del suelo pélvico masculino, con un componente neurovegetativo muy marcado y un potente amplificador psicológico.

No corresponde exactamente a entidades clásicas como la enfermedad de Peyronie o la disfunción eréctil primaria, aunque puede compartir elementos con ellas.

Por ello, el abordaje más adecuado es necesariamente integrador y debe contemplar simultáneamente el sistema nervioso, la musculatura pélvica, el componente psicológico y los hábitos conductuales.