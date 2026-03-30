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Durante los cambios de estación, especialmente en primavera, el organismo experimenta diversas alteraciones que también afectan al ciclo del cabello. En condiciones normales, entre un 10 y un 15% del cabello se encuentra en fase de caída. Sin embargo, en el efluvio telógeno estacional, este porcentaje aumenta de forma notable, provocando una pérdida más visible, sobre todo al lavarse o peinarse.

«Es un proceso fisiológico, no patológico, y suele resolverse por sí solo en unas semanas», explican los especialistas de Neocapilar, una clínica ubicada en Madrid. «Lo importante es entender que no se trata de una alopecia permanente, sino de un ajuste temporal del ciclo del cabello».

Este tipo de caída se produce cuando un número mayor de folículos entra de forma prematura en la fase telógena (resposo), adelantando la caída del cabello. Aunque no existe una única causa, los especialistas apuntan a varios factores que pueden desencadenarlo. Entre ellos, el aumento de las horas de luz, que influye en la producción de melatonina; las variaciones hormonales propias del cambio de estación y factores ambientales como la temperatura o la humedad.

«Cada primavera vemos un incremento de consultas por este motivo, pero en la mayoría de los casos, la evolución es favorable sin necesidad de intervenciones agresivas», añaden desde Neocapilar. Además, algunos estudios sugieren que este patrón podría tener un origen evolutivo, ya que fenómenos similares se observan en otras especies mamíferas.

Cuándo debería preocupar

A pesar de su carácter benigno, los expertos recomiendan prestar atención a la duración e intensidad de la caída. Si se prolonga más allá de los tres meses, es muy intensa o viene acompañada de pérdida de densidad visible, podría ser recomendable consultar con un especialista para descartar otras causas.

Cómo cuidar el cabello en esta época

Durante este periodo, los especialistas recomiendan adoptar sencillas medidas para favorecer la recuperación capilar:

Realizar un diagnóstico médico

Mantener una alimentación equilibrada rica en hierro, zinc y vitaminas

Evitar el uso excesivo de herramientas de calor

Reducir peinados que generen tracción

Apostar por rutinas de cuidado suaves y constantes

En algunos casos, tratamientos como la mesoterapia capilar o la bioestimulación pueden ayudar a mejorar la calidad del cabello y acelerar su recuperación.