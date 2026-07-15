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Pepita Bernat cumple 107 años invadida por amor, alegría y vitalidad (nació el 11 de julio de 1919). Conserva una memoria envidiable. Su receta para llegar tan lejos es tan sencilla como sorprendente: una dieta sana y bailar cada domingo acudiendo a La Paloma, el emblemático salón de baile de su Barcelona natal, donde sigue moviéndose con la misma ilusión de siempre.

Es una mujer delgada que cuida con esmero su tendencia a ganar peso, hipertensa controlada —no falla su pastilla para la tensión—, con el colesterol y la frecuencia cardíaca en valores perfectos. Y con un pequeño placer irrenunciable: ocasionalmente le gusta tomarse su chocolate con churros, apunta el doctor De la Peña con una sonrisa.

Una líder carismática

La historia de Pepita es un retrato de tenacidad, una vida de lucha, trabajo y resiliencia admirable, motivo por el cual durante todo el pasado año ha desfilado por numerosos platós de televisión, siempre acompañada de su inseparable, el doctor Manuel de la Peña, quien la invitó a pasar momentos maravillosos junto a la actriz Loles León y a Santiago Segura. Al director de cine le impresionó gratamente que Pepita de postre se tomara un té verde y no postres ricos en azúcares refinados, y la tomó como ejemplo de vida saludable.

Ha sido emprendedora en toda regla: fue dueña de un restaurante, una carnicería y una peluquería, y trabajó sin descanso superando todo tipo de adversidades. Vivió de primera mano el impacto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y sobrevivió también a la Guerra Civil española.

Lo más duro de su vida, sin embargo, fue de naturaleza íntima. Se vio obligada a separarse de su marido hasta en cuatro ocasiones —y a regresar con él otras tantas—, no por falta de determinación, sino porque en aquella época abandonar el hogar conyugal podía acabar con una denuncia en comisaría. Un testimonio que refleja las condiciones en que vivían muchas mujeres de su generación.

Los vídeos en los que Pepita comparte sus consejos para mantenerse joven, publicados en las redes sociales de Manuel de la Peña, se viralizaron con más de siete millones y medio de visualizaciones.

Un mensaje de esperanza para toda la sociedad

El doctor De la Peña insiste en que la esperanza de vida en España, la más alta de Europa, representa una «bomba demográfica» que exige un enfoque proactivo y una nueva forma de entender el envejecimiento. Las personas longevas, subraya, han dejado de renunciar a sus sueños. «La edad no es un obstáculo, sino una oportunidad para vivir mejor, más felices y más sanos», tal y como recoge su obra Guía para vivir sanos 120 años.

Un legado de sabiduría: «Guía para vivir sanos 120 años»

Como gesto de admiración, el doctor De la Peña obsequió a Pepita con un ejemplar de su obra Guía para vivir sanos 120 años, una referencia basada en historias reales de supercentenarios, y le entregó también un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que ella besó y abrazó con emoción.

El doctor Manuel de la Peña, figura de referencia en el estudio de la longevidad, acaba de ser recibido en Audiencia Privada por el Papa León XIV, quien le concedió la Medalla de Oro de su Pontificado, en reconocimiento a su compromiso, dedicación y excelencia médica, así como a su condición de descubridor de un destacado yacimiento de supercentenarios. Cardiólogo, escritor, doctor cum laude en Medicina y académico, preside el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social y dirige la Cátedra del Corazón y Longevidad. Los numerosos galardones que ha recibido son un reflejo de su invaluable contribución al conocimiento de la longevidad humana.

España se ha consolidado como referente mundial en longevidad gracias a una combinación de factores difícilmente replicable: la dieta mediterránea, el aceite de oliva, un sistema sanitario de primer nivel, una seguridad social sólida y tratamientos innovadores que mejoran tanto la calidad como la expectativa de vida. Así lo sostiene el doctor Manuel de la Peña, reconocido internacionalmente como uno de los grandes expertos en longevidad.