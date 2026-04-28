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El Hospital público La Paz de la Comunidad de Madrid ha realizado la primera reconstrucción mamaria en España con tejido abdominal de la propia paciente asistida por cirugía robótica, convirtiéndose en centro pionero en la aplicación de esta tecnología en Cirugía Plástica. El objetivo principal de esta técnica es disminuir los efectos secundarios en la zona donante, uno de los principales retos en estos procedimientos.

Permite una disección más precisa y menos invasiva, lo que reduce el dolor postoperatorio, con un menor riesgo de complicaciones, acortando la estancia hospitalaria y facilitando una recuperación más rápida. Este enésimo hito de la sanidad pública madrileña ha sido posible gracias a la coordinación entre los equipos de Cirugía Plástica y Cirugía General de La Paz, que han integrado la experiencia en reconstrucción mamaria con el conocimiento anatómico y la destreza en cirugía robótica Da Vinci.

Su aplicación ha permitido respetar con máxima precisión las estructuras anatómicas (arteria y venas perforantes) responsables de irrigar el tejido trasplantado desde el abdomen al tórax, reduciendo el riesgo de lesiones que podrían comprometer la integridad y competencia de la pared abdominal. Esta tecnología evita grandes incisiones en esta parte del cuerpo, disminuyendo significativamente el peligro de desarrollar una hernia o debilidades de pared tras la intervención.

Aunque el uso del robot se ha extendido durante años en áreas como Ginecología, Cirugía General o Urología, su incorporación en Cirugía Plástica continúa siendo limitada, los especialistas consideran que puede emplearse para la obtención de tejidos que serán movilizados de un territorio del organismo a otro. Esta intervención representa un paso decisivo en el avance de la cirugía robótica dentro de la sanidad pública madrileña.

La Paz realiza con éxito una media de 120 transferencias de tejido microvascularizado al año, gran parte de ellas a pacientes sometidas a una mastectomía tras ser diagnosticadas con cáncer de mama. En estas operaciones, un elemento clave es disminuir las complicaciones en la zona donante del tejido, generalmente la pared abdominal en el caso de la reconstrucción mamaria, por lo que se buscan alternativas innovadoras para minimizar estos riesgos.

Reconstrucción mamaria

La reconstrucción mamaria con tejido abdominal en España es una cirugía reparadora que se realiza tras una mastectomía (extirpación de la mama, por ejemplo por cáncer). Consiste en usar tejido del propio abdomen de la paciente para crear una nueva mama.

¿Qué significa «con tejido abdominal»? Significa que el cirujano toma piel y grasa del abdomen (parte baja del vientre) y la traslada al pecho para reconstruir la mama. A veces también se llevan vasos sanguíneos que permiten que ese tejido «sobreviva» en su nueva ubicación.