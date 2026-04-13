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Un estudio liderado por el Hospital Universitario de Oslo, con la participación de IrsiCaixa, ha documentado el décimo caso de curación del VIH tras un trasplante de células madre realizado para tratar un cáncer hematológico.

El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario, en concreto a los linfocitos CD4, debilitando progresivamente las defensas del organismo y dificultando su capacidad para combatir infecciones y enfermedades. Si no se trata, puede evolucionar hacia el SIDA, la fase más avanzada de la infección. Aunque actualmente no existe una cura generalizada, los tratamientos antirretrovirales permiten controlar el virus, reducir su carga en sangre hasta niveles indetectables y mejorar significativamente la calidad y esperanza de vida de las personas afectadas.

El trabajo, publicado en la revista Nature Microbiology, se enmarca en el consorcio internacional IciStem 2.0, coordinado por IrsiCaixa. Desde su creación, este grupo ha seguido a 40 personas con VIH sometidas a trasplante de células madre y ha logrado documentar cuatro casos de curación, según ha informado la institución en un comunicado.

El denominado paciente de Oslo es un hombre de 62 años con VIH al que se le diagnosticó un cáncer del sistema inmunitario que hizo necesario un trasplante de células madre. En este tipo de intervenciones, se buscan donantes con una mutación genética específica que impide la entrada del virus en las células.

El cáncer hematológico engloba un conjunto de enfermedades que afectan a la sangre, la médula ósea y el sistema linfático, como la leucemia, el linfoma o el mieloma múltiple. Se caracterizan por la proliferación anormal de células sanguíneas, lo que interfiere en la producción normal de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Esto puede provocar síntomas como fatiga, infecciones frecuentes o sangrados, y en muchos casos requiere tratamientos complejos como quimioterapia, inmunoterapia o trasplante de médula ósea.

La investigadora de IrsiCaixa Maria Salgado ha explicado que, en este caso, no se encontró un donante compatible en los registros internacionales, por lo que se recurrió a su hermano, quien “de forma inesperada era portador de la mutación”.

“Este paciente se ha convertido en el primer caso de curación con un trasplante procedente de un hermano y, junto con el paciente de City of Hope, es uno de los de mayor edad descritos”, ha señalado.

2 años después

2 años después, bajo supervisión médica, se interrumpió el tratamiento antirretroviral, y 3 meses más tarde, no se detectó ADN viral intacto ni virus con capacidad de replicación, ni tampoco VIH en el intestino.

Además, la respuesta inmunitaria específica frente al virus fue disminuyendo progresivamente, lo que sugiere que el sistema inmunitario dejó de detectarlo al no estar presente, y 4 años después de haber dejado la medicación, el paciente «continúa sin rastro detectable del virus».

Otros casos

Salgado ha señalado que habrá más casos de curación más allá de los 4 seguidos por IciStem, sumados a los 6 descritos fuera del consorcio: «Sabemos que habrá más porque contamos con una cohorte amplia ya en seguimiento, y con algunos casos en evaluación para valorar la interrupción del tratamiento y comprobar si pueden controlar el virus sin medicación».

El análisis conjunto demuestra que la mutación CCR5-32 tiene un efecto protector. Cuando el donante tenía dos copias de esta mutación, se logró la remisión del VIH. En cambio, en varios casos donde había una sola copia o ninguna, el virus volvió a aparecer después de dejar de tomar la medicación.

Aun así, los pacientes conocidos como Berlín 2 y Ginebra lograron la curación pese a que sus donante no presentaban la doble mutación, lo que implica que CCR5-32 aumenta las probabilidades de éxito pero «no es el único mecanismo implicado».

Los investigadores buscarán ahora trasladar lo aprendido a estrategias menos invasivas, como la terapia con células CAR-T que explora el grupo GREC de IrsiCaixa.

Se trata de una tecnología ya consolidada en cáncer que consiste en modificar las propias células inmunitarias del paciente para que «reconozcan y destruyan» las células diana del VIH.

«Sería como limpiar la circulación de células infectadas para que el organismo pueda repoblarse con células sanas», ha apuntado Salgado.