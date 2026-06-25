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Las elevadas temperaturas de este verano en Estados Unidos, Canadá y México convierten la nutrición y la hidratación en factores tan decisivos como la preparación física o la estrategia táctica durante el Mundial de Fútbol que se celebra estos días.

Los expertos recuerdan que el calor acelera la pérdida de líquidos, aumenta la sensación de fatiga y puede afectar a la concentración y a la toma de decisiones sobre el terreno de juego. Por ello, cada vez más futbolistas de élite recurren a planes nutricionales personalizados diseñados para optimizar el rendimiento y acelerar la recuperación.

Detrás de muchos de los mejores jugadores del mundo trabajan nutricionistas especializados que ajustan aspectos tan concretos como los horarios de las comidas, la composición de los menús o las pautas de recuperación tras los partidos para obtener pequeñas ventajas competitivas.

Y es que el calor extremo se ha convertido en uno de los grandes desafíos del deporte de alto nivel, especialmente en el fútbol, donde mantener el rendimiento durante 90 minutos depende no solo del entrenamiento, sino también de una preparación nutricional muy precisa. De Messi a Ronaldo, los grandes futbolistas recurren a estrategias alimentarias diseñadas para conservar la energía, retrasar la fatiga y favorecer la recuperación en condiciones de altas temperaturas. La hidratación, el equilibrio de carbohidratos y proteínas y la planificación de las comidas forman parte de una preparación que empieza mucho antes del pitido inicial.

Entre las estrategias que utilizan los deportistas de élite aparecen pautas que pueden resultar sorprendentes, como repartir la alimentación en varias tomas a lo largo del día o incluso comenzar una comida por el postre en determinadas situaciones para facilitar la ingesta de energía. Detrás de estas decisiones hay un objetivo: ayudar al organismo a gestionar mejor el esfuerzo, mantener los depósitos de energía y reducir el impacto del calor sobre el cuerpo. La nutrición se convierte así en otro «entrenamiento invisible» que puede marcar diferencias cuando el físico se pone al límite.

Cinco estrategias nutricionales de las estrellas del fútbol

1. Comer varias veces al día para mantener la energía

Cristiano Ronaldo es conocido por distribuir su alimentación en hasta seis comidas diarias. Esta estrategia ayuda a mantener estables los niveles de energía y evita los bajones físicos que pueden verse agravados por el calor y la exigencia de la competición.

2. Priorizar los azúcares de rápida absorción

Según diversas informaciones, Robert Lewandowski suele comenzar algunas comidas por el postre antes de consumir el plato principal. El objetivo sería favorecer una absorción más rápida de los hidratos de carbono y optimizar la disponibilidad de energía.

3. Apostar por una alimentación más sencilla y natural

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha reducido progresivamente el consumo de alimentos ultraprocesados en favor de una dieta basada en productos frescos y nutritivos. Su nutricionista, Ismael Galancho, también ha defendido el papel de los zumos de fruta recién exprimidos como fuente de hidratación, vitaminas y compuestos antioxidantes.

4. Cuidar especialmente la recuperación tras los partidos

El estadounidense Alex Morgan ha destacado en varias ocasiones la importancia de la nutrición posterior al ejercicio. Entre sus opciones habituales figuran los batidos elaborados con fruta, proteínas y vegetales para favorecer la recuperación muscular y la reposición de líquidos.

5. Mantener comidas precompetición sencillas y eficaces

Las estrellas internacionales inglesas Alessia Russo y Georgia Stanway han señalado que suelen recurrir a platos tan simples como las tostadas con judías antes de los encuentros. Una combinación que aporta hidratos de carbono y proteínas sin aumentar el riesgo de molestias digestivas.

La hidratación, un aspecto decisivo

La nutricionista británica Carrie Ruxton subraya que la hidratación desempeña un papel fundamental tanto en deportistas profesionales como en cualquier persona que realice actividad física durante los meses más calurosos.

«Cuando aumentan las temperaturas, el organismo pierde más líquido a través del sudor, lo que puede afectar a los niveles de energía, la concentración y el rendimiento físico», explica.

Los especialistas recomiendan mantener una hidratación adecuada durante todo el día y prestar especial atención a la reposición de líquidos y electrolitos tras el ejercicio. Además, recuerdan que alimentos y bebidas ricos en agua, vitaminas y minerales pueden contribuir a una mejor recuperación.