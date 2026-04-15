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El llamado looksmaxxing es un término de internet que hace referencia a la idea de maximizar el atractivo físico mediante cualquier medio posible: desde rutinas de ejercicio, cuidado de la piel o estilo de vida saludable, hasta prácticas más controvertidas e incluso peligrosas.

Aunque en su versión más suave puede parecer una extensión del autocuidado, el fenómeno tiene un origen mucho más oscuro. Según diversas investigaciones, surgió en foros de la comunidad incel en la década de 2010, donde el atractivo físico se interpretaba como el factor principal del éxito social y afectivo.

Así, el streamer Clavicular ha sido ingresado en el hospital tras sufrir una sobredosis durante una retransmisión en directo, un suceso que ha generado una fuerte reacción en redes sociales. Conocido por su presencia en comunidades vinculadas al movimiento looksmaxxing, esta tendencia se centra en la mejora y optimización del aspecto físico mediante distintos métodos, algunos de ellos extremos y potencialmente peligrosos.

Con el tiempo, el concepto se ha expandido a redes sociales como TikTok, donde ha ganado popularidad entre jóvenes que buscan mejorar su apariencia siguiendo tendencias virales de estética masculina.

Cuando la mejora estética se vuelve extrema

El looksmaxxing no es un único tipo de práctica, sino un espectro que va desde lo cotidiano hasta lo radical. Por un lado, existe el llamado softmaxxing, que incluye hábitos como hacer ejercicio, mejorar la dieta, cuidar la piel o el estilo personal. En este nivel, la tendencia se solapa con el autocuidado tradicional.

Sin embargo, en el otro extremo aparece el hardmaxxing, que incluye prácticas mucho más agresivas como dietas extremas, uso de hormonas sin control médico, cirugías estéticas avanzadas o métodos no científicos para modificar rasgos faciales.

Algunas de estas prácticas han generado preocupación en la comunidad médica por su posible relación con problemas de salud física y mental, especialmente entre adolescentes.

Una cultura de la apariencia y la comparación

Expertos y estudios recientes señalan que estas comunidades pueden fomentar una visión reduccionista del valor personal, centrada casi exclusivamente en la apariencia física.

En este entorno digital, el rostro se convierte en una especie de capital social, y términos como mogging o jerarquías de atractivo refuerzan dinámicas de comparación constante entre usuarios.

The moment Clavicular overdosed on stream pic.twitter.com/oeGhRzHSpG — FearBuck (@FearedBuck) April 15, 2026

Esta forma de ver las cosas se ha criticado porque puede afectar a la autoestima, a cómo se percibe el propio cuerpo y a que se desarrollen enfermedades como la dismorfia corporal.

De nicho digital a fenómeno viral

Lo que comenzó en foros marginales ha evolucionado hacia una tendencia viral en redes sociales. Influencers y creadores de contenido han contribuido a su difusión, presentándolo a menudo como un estilo de vida orientado a la mejora personal.

Sin embargo, la popularización del término también ha suavizado su origen, mezclando consejos de salud con discursos más extremos que circulan en comunidades cerradas. Algunos especialistas advierten de que esta mezcla puede confundir a los más jóvenes, que pueden pasar de hábitos saludables a prácticas dañinas sin una línea clara entre ambas.

Entre la auto-mejora y la obsesión

El debate en torno al looksmaxxing refleja una tensión actual en la cultura digital: la frontera difusa entre el autocuidado y la obsesión por la optimización constante del cuerpo.

Para algunos, se trata simplemente de una versión moderna del cuidado personal masculino. Para otros, es un síntoma de una sociedad cada vez más obsesionada con la apariencia, donde la identidad se mide en rasgos físicos y aprobación social. El looksmaxxing no es sólo una tendencia estética, sino un fenómeno cultural que refleja cómo las redes sociales están redefiniendo la forma en que los jóvenes perciben su propio cuerpo.

Entre la mejora personal y la presión estética, el movimiento plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto optimizarse deja de ser salud para convertirse en obsesión?