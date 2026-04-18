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Mejoras en las digestiones o enriquecimiento de la microbiota sitúan a la leche de cabra y productos lácteos de cabra como una buena alternativa en la dieta respecto a aquellos consumidores que quieran ampliar su abanico nutricional o para aquellos que sufran de molestias digestivas, tal y como han destacado a Europa Press médicos especialistas en endocrinología y nutrición.

Paco Botella, médico fundador del servicio de Endocrinología de Albacete y especialista en endocrinología y nutrición, ha destacado que la leche de cabra y derivados son «una muy buena alternativa» y que puede representar «un perfecto sustituto de la leche de vaca» para aquellos consumidores que opten por incluirla en su dieta.

Ha explicado que la leche de cabra genera una ligera mejora en la digestibilidad respecto a la de vaca ya que «los glóbulos de grasa que forma la leche de cabra son más pequeñitos».

Otras leches, como puede ser la de vaca o la de oveja forman glóbulos más grandes, que tienden a unirse, un fenómeno llamado «coalescencia», ha precisado este médico.

Para poder comercializarse, la leche experimenta un proceso industrial que se llama homogenización, y en el caso de la leche de cabra «no es necesario». «Las gotas son más pequeñas, tardan mucho tiempo en coalescer y por lo tanto ese es el ahorro que tenemos».

Esas «gotitas» son más fácil de atacar por parte de las enzimas digestivas y su composición nutricional en grasas «es particularmente rica en triglicéridos». «Muchos ácidos grasos de cadena media o corta como el caproico o caprílico, tienen un acceso al metabolismo energético mucho más rápido que los triglicéridos convencionales».

Otra propiedad a destacar es la presencia de otros oligosacáridos, «un poquito mayores de tamaño», que son «complicados de digerir por el intestino humano», lo cual representa «una ventaja», porque «llegan al intestino grueso y facilitan el desarrollo de ciertas cepas de microbiota más saludable».

Además, ha señalado que, ya que su valor nutricional se puede similar al de la leche de vaca, es una «oportunidad económica» que se pueda producir en zonas no adecuadas para que haya vacas.

Beneficios

Por su lado, Diana Edith, endocrina en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, ha indicado que uno de los beneficios que tiene la leche de cabra es que es más digestiva. Al tener menor cantidad de proteína «caseína A1», cuando llega al tubo digestivo, «el coágulo» es «más poroso», con lo cual se digiere mucho mejor que la leche de vaca.

De esta manera, cuando hay intolerancia, por ejemplo, a la proteína de la leche de vaca, su digestión es mucho más fácil; «cae menos pesada».

Además, al tener menor cantidad de lactosa, cuando hay una intolerancia leve es más aceptada la leche de cabra.

Tiene ácidos grasos que son de cadena corta y media, y cuando llega al tubo digestivo, rápidamente su energía es utilizada, con lo cual también es «más» digerible. Asimismo, sus oligosacáridos actúan de probióticos que «hace que sea más fermentable».

Por ello, ha animado a probar leche y lácteos de cabra, porque «muchas veces por desconocimiento» uno no consume un producto, que tiene como única diferencia la «palatabilidad», respecto a la leche de cabra.

«Muchas veces uno no consume por desconocimiento. El sabor es lo que es un poquito más diferente. Si uno sabe sus beneficios, se va a incentivar más a probar y a consumirla», ha incidido.