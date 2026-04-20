El Hospital del Henares organiza este martes unas jornadas de Educación, Salud y Servicios Sociales

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El Hospital Universitario del Henares celebrará este martes, 21 de abril, las Jornadas Multidisciplinares de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, un encuentro diseñado para fortalecer la colaboración entre profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y social.

Más de 200 participantes podrán actualizar conocimientos, compartir experiencias y mejorar la coordinación interinstitucional en temas clave como autolesiones y suicidio, desarrollo intelectual y emocional, medidas de protección, y los desafíos actuales en adolescencia y salud mental.

Este evento, que arrancará a las 09:00 y finalizará a las 14:00 horas, incluirá ponencias, mesas de diálogo y espacios de debate que permitirán generar propuestas prácticas para mejorar la atención conjunta a alumnado, pacientes y usuarios.

Las jornadas van destinadas a equipos multidisciplinares que participen en intervenciones con alumnos, pacientes y usuarios, ya sean de perfil más educativo (orientadoras escolares, tutores, profesores, TIS), sanitario (médicos, psicólogas/os, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeras/os y TCAE) o de Servicios Sociales.

Para asistir, no es necesario realizar ninguna inscripción.