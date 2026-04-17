HM Hospitales renueva su compromiso como proveedor médico oficial de la Federación Española de Baloncesto

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HM Hospitales ha renovado su acuerdo de colaboración con la Federación Española de Baloncesto (FEB), manteniendo su condición de Proveedor Médico Oficial y responsable de la atención sanitaria en exclusiva de las Selecciones Nacionales de Baloncesto, masculinas y femeninas, hasta el 31 de diciembre de 2029.

El convenio, que ha sido firmado por el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Elisa Aguilar López, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, consolida esta alianza iniciada en 2023 y refuerza el compromiso de ambas entidades con la salud, el rendimiento y el bienestar de los deportistas de alto nivel.

En virtud de este vínculo, HM Hospitales continuará siendo responsable de los reconocimientos médicos, la asistencia sanitaria y la cobertura médica integral de los jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos de las Selecciones Absolutas Masculina y Femenina, así como del desarrollo de acciones conjuntas en el ámbito de la prevención, la medicina deportiva y los hábitos de vida saludables.

Para el presidente de HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón, “la renovación de este acuerdo es una muestra de la confianza mutua y de la excelente sintonía entre ambas instituciones. Para HM Hospitales es un orgullo seguir cuidando de la salud de los y las internacionales de nuestro baloncesto, acompañando a los equipos en cada reto deportivo con una medicina de máxima calidad, innovación y rigor científico. Nos emociona ayudar a “La Familia” en la organización del Eurobasket que tendrá lugar en nuestro país en 2029”.

Por su parte, la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, ha destacado que “contar con un socio sanitario como HM Hospitales es una garantía para nuestras selecciones. La salud de nuestros jugadores y jugadoras es prioritaria y esta continuidad nos va a permitir seguir trabajando con un Grupo hospitalario de referencia, comprometido con el deporte y con los valores que representa el baloncesto español”. Para la FEB, HM Hospitales es el cómplice idóneo para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de hábitos de vida saludables entre los que ocupa un papel muy relevante el deporte.

La renovación de este acuerdo permitirá, además, reforzar el desarrollo de acciones de visibilidad, contenidos digitales, campañas de concienciación en salud y actividades conjuntas que refuercen el vínculo entre la medicina y el deporte de alto rendimiento; así como la presencia de HM Hospitales en los principales compromisos deportivos de las selecciones nacionales durante el periodo de vigencia del acuerdo.

Durante los tres primeros años de colaboración, HM Hospitales y la Federación Española de Baloncesto han puesto en marcha un amplio conjunto de iniciativas conjuntas que han consolidado una alianza estratégica basada en la excelencia asistencial, la promoción de hábitos de vida saludables y la humanización de la salud. Además de la cobertura sanitaria integral a las selecciones nacionales, el acuerdo ha impulsado campañas de concienciación y visibilidad como “Preparados para Ti” dirigida a la prevención y “Dona Sangre, Salva Vidas” para promover la donación de sangre entre la población. A estas acciones se suman iniciativas de alto impacto social y emocional, como la exposición itinerante del Centenario de la FEB en hospitales de distintas ciudades de la red asistencial de HM Hospitales, el programa pediátrico Kids Zone, la entrega de baberos con los colores de la selección a los recién nacidos o la incorporación de la FEB al proyecto Los Minutos de la Vida, reforzando el compromiso conjunto con la prevención, la salud y la sociedad.

Impulso al desarrollo académico de los internacionales

En esta nueva etapa, HM Hospitales también quiere acompañar a los jugadores y jugadoras más allá de su preparación física y médica. Por ello, hoy, en CUHMED, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de HM Hospitales de la UCJC, se ha anunciado que aquellos integrantes de las selecciones que deseen iniciar estudios en Ciencias de la Salud podrán acceder a un programa de becas que cubrirá entre el 30% y el 100% de la matrícula. De esta manera el Grupo quiere estar a su lado no solo en cada entrenamiento, concentración o competición, sino también en sus aspiraciones académicas y en los retos personales que quieran afrontar, ofreciéndoles un entorno donde crecer, formarse y construir su futuro con la misma dedicación con la que representan a nuestro país.