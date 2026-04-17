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El Partido Popular mantendrá el control de la Consejería de Sanidad en Extremadura tras cerrar un acuerdo de gobierno con Vox que garantiza la investidura de María Guardiola y define la estructura del próximo Ejecutivo autonómico. El pacto entre ambas formaciones incluye un refuerzo presupuestario de 500 millones de euros para el sistema sanitario regional y la incorporación de 1.500 nuevos profesionales de la salud, con el objetivo de mejorar la capacidad asistencial, reducir las listas de espera y abordar una reorganización estructural del sistema público.

El acuerdo político contempla un reparto de responsabilidades en el que Vox asumirá dos consejerías, entre ellas áreas vinculadas a Familia, Servicios Sociales, Agricultura y Medio Natural, mientras que el Partido Popular retendrá el control de las principales carteras del Ejecutivo, incluida la de Salud y Servicios Sociales. Esta distribución consolida la continuidad del PP al frente de la política sanitaria en la comunidad autónoma en la nueva legislatura. Lo que aún no se ha abordado es si continuará en esta cartera la actual consejera, Sara García Espada.

Entre las principales líneas del pacto se incluye una apuesta por el refuerzo de la atención primaria, la mejora de la coordinación entre niveles asistenciales y la puesta en marcha de reformas organizativas orientadas a aumentar la eficiencia del sistema. Asimismo, se plantea la necesidad de reducir las demoras en consultas, pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos, uno de los principales retos del sistema sanitario extremeño en los últimos años.

El acuerdo se produce en un contexto de negociación política clave para la conformación del nuevo Gobierno regional, cuya investidura de María Guardiola se encuentra en su fase final y se prevé que se formalice en un pleno en la próxima semana. A partir de ese momento, comenzará la designación de los responsables de cada área, lo que abrirá la puerta a posibles cambios en la Consejería de Sanidad, actualmente en manos del PP.

En el ámbito sanitario, el pacto también pone el foco en la necesidad de reforzar la plantilla estructural del sistema público, con especial atención a la falta de profesionales en determinadas especialidades y zonas rurales. La incorporación de 1.500 nuevos sanitarios se presenta como una de las medidas centrales del acuerdo, junto al incremento de la inversión hasta los 500 millones de euros adicionales durante la legislatura.

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura se enmarca en una serie de negociaciones similares en otras comunidades autónomas, donde la formación de gobiernos de coalición ha requerido pactos programáticos centrados en la gestión de servicios públicos, la reorganización administrativa y el aumento de la inversión en áreas estratégicas como la sanidad.

Equiparación salarial

Por otra parte, el acuerdo contempla una revisión para llegar a acuerdos en equiparación salarial entre SEPD y los SES. En este sentido, se podría comenzar con este ajuste presupuestario el próximo año. Así mismo, se prevén nuevas inversiones en todo el territorio, afectando a toda la asistencia, desde primaria a la red hospitalaria de Extremadura.

Dentro de los planes del Gobierno regional se prestará especial atención a las zonas con mayor déficit asistencial y deberá comenzar a desplegar sus primeras medidas antes de finales de 2026. Se pretende reforzar la atención a las personas mayores mediante el incremento de plazas en residencias y centros de día, el aumento del presupuesto destinado a estos servicios y la ampliación de su red de concertación.