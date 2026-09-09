La evolución de la cirugía permite operar hoy con mayor seguridad a pacientes cada vez más complejos

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La cirugía ha experimentado una profunda transformación durante los últimos años. Los avances tecnológicos y las técnicas mínimamente invasivas han permitido ampliar los límites de lo que hoy puede realizarse en un quirófano, haciendo posible que pacientes de mayor edad o con patologías complejas puedan acceder a intervenciones que hace apenas unos años suponían un riesgo mucho mayor.

Esta evolución también se ha reflejado en el Hospital Quirónsalud Clideba, que en los últimos años ha incorporado nuevas técnicas, especialistas y procedimientos para afrontar cirugías de mayor complejidad. «Hoy operamos mejor, con más precisión y con más seguridad. Pero la transformación no debe medirse únicamente por la tecnología que incorporamos, sino por nuestra capacidad para ofrecer soluciones seguras a personas que antes difícilmente habrían podido acceder a determinados tratamientos», explica el doctor Florencio Morán, coordinador de Quirófanos del hospital pacense y especialista en Anestesiología.

Mucho más que una operación

Para el doctor Morán, una cirugía comienza mucho antes de entrar en el quirófano. El diagnóstico precoz, la planificación del procedimiento, la valoración anestésica y la coordinación entre diferentes especialistas forman parte de un proceso cuyo objetivo es aumentar la seguridad y mejorar la recuperación del paciente.

«La cirugía de alta complejidad empieza con un diagnóstico preciso, continúa con una planificación personalizada y se apoya en técnicas quirúrgicas y anestésicas cada vez más seguras. Detrás de cada intervención hay organización, experiencia y trabajo en equipo», afirma.

En este sentido, el coordinador de Quirófanos de Quirónsalud Clideba subraya la importancia de los equipos multidisciplinares, donde cirujanos, anestesiólogos, personal de Enfermería y otros especialistas participan de forma coordinada en la toma de decisiones. «Las mejores decisiones aparecen cuando se comparten conocimientos. No existen dos pacientes iguales y, por tanto, tampoco debería existir una única forma de abordar todos los casos», destaca.

La seguridad del paciente

Más allá de la innovación tecnológica, el doctor Morán considera que uno de los mayores avances de la medicina moderna ha sido el desarrollo de una auténtica cultura de seguridad del paciente. «Hoy somos capaces de anticiparnos mejor a los riesgos y de controlar con mucha más precisión todo el proceso asistencial. La seguridad no puede ser solo una declaración de intenciones; tiene que formar parte de la forma de trabajar de un hospital», afirma.

En esta línea, recuerda que el Hospital Quirónsalud Clideba fue pionero en Extremadura en obtener la certificación UNE 179003 de gestión de riesgos y seguridad del paciente, una acreditación que ha renovado durante seis años consecutivos y que refleja el compromiso del centro con la mejora continua de sus procesos asistenciales.

Asimismo, el doctor Florencio Morán poner en valor el papel de los anestesiólogos en todo este proceso de mejora continua. «Nuestro trabajo empieza mucho antes de la operación. La anestesia moderna no consiste únicamente en que el paciente no sienta dolor; consiste en protegerlo, acompañarlo y conseguir que llegue a la recuperación en las mejores condiciones posibles», añade el especialista.

El crecimiento experimentado por el hospital en los últimos años tendrá continuidad con la futura apertura del Hospital Quirónsalud Badajoz, un proyecto que permitirá ampliar espacios, recursos y cartera de servicios para seguir afrontando procedimientos de mayor complejidad. «La tecnología nos ayuda a llegar más lejos, pero la verdadera diferencia sigue estando en cómo cuidamos a cada persona. Ese seguirá siendo el objetivo de esta nueva etapa», concluye el doctor Morán.