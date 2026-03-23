Esto es lo que le pasa a tu cerebro cada vez que haces deporte

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Hacer ejercicio no sólo es bueno para el cuerpo, ya que transforma el cerebro de forma inmediata. Un estudio reciente de la Universidad de Iowa en Estados Unidos demuestra que con una sesión de 20 minutos de bicicleta se pueden activar zonas claves relacionadas con la memoria y el aprendizaje.

Cambios inmediatos

La investigación ha comprobado que, tras 20 minutos de ejercicio, el cerebro aumenta de una forma considerable su actividad. En concreto, se intensifican un tipo de ondas conocidas como «ondas de memoria».

Este tipo de ondas aparece en el hipocampo, conectándolo con la corteza cerebral. Este proceso es fundamental para el aprendizaje y para poder recordar información, lo que confirma que hacer ejercicio tiene unos efectos casi instantáneos.

¿Qué ocurre en el cerebro?

El ejercicio fortalece las conexiones entre las neuronas. Diferentes estudios han demostrado que la actividad física mejora la densidad sináptica, que es básicamente las conexiones entre las neuronas.

Además, activa unas funciones que son claves en el cerebro y favorece que el funcionamiento cognitivo sea mucho más saludable.

Beneficios a largo plazo

Aunque los efectos son casi inmediatos, estos no se quedan solo en el momento. Practicar ejercicio de una forma habitual ayuda a proteger el cerebro frente a un deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer, que con el paso de los años afecta a más de 30 millones de personas en todo el mundo, siendo la causa principal de discapacidad en personas mayores.

También ayuda a mantener la mente ágil con el paso del tiempo y mejora algunas funciones como la concentración o la toma de decisiones.

Un hábito clave

Los expertos coinciden en que no es necesario tener que hacer un entrenamiento intenso, ya que basta con ser constante. Incluso las sesiones cortas pero diarias pueden marcar la diferencia con la salud cerebral.

En una sociedad en la que cada vez es más común el sedentarismo, hacer un poco de deporte al día, como bicicleta o andar, es una de las formas más sencillas para mantener tanto el cuerpo como el cerebro sanos.